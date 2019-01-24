Не надо ставить телегу впереди лошади

Недавно мы получили «мусорные» квитанции за ноябрь-декабрь. В домах с печным отоплением в нашем Троицко-Печорском районе проживают примерно 4 тысячи человек. За два месяца с каждого хотят взять по 100 рублей. Значит, только в одном районе и только с домов с печками мусорная «подать» составит свыше 400 тысяч рублей.

При этом не решены главные вопросы: как и куда складывать ТКО? В пакетах, приобретаемых жильцами, или без пакетов сваливать в кучу? На оборудованные площадки или просто на землю? Кто должен оборудовать даже эти примитивные площадки? ООО «Ухтажилфонд», сами жильцы или администрация поселения? Когда будут вывозить мусор?

В Троицко-Печорске не решены вопросы по оборудованию контейнерных площадок, приобретению и установке контейнеров в частном секторе микрорайонов Абар, Пурп, Кедровка, Парма и т.д. Всего в Троицко-Печорске индивидуальных домохозяйств около 600. Необходимо дополнительно оборудовать не менее 15 контейнерных площадок, приобрести не менее 30 контейнеров, сумма затрат составит около 750 тыс. руб. Такая же обстановка, видимо, и по всей республике.

Советское вторсырье

20 декабря 2018 г. на пресс-конференции Президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос по проблемам ТКО. В ответе он сказал, что проблема ТКО существует еще с советских времен. Наверное, так и есть. Только я хочу сказать, что бытовых отходов ТКО в советское время было во много раз меньше.

Во-первых, раньше не было в употреблении пластиковой посуды, которая сегодня заполонила все и всюду. Во-вторых, в СССР действовала система повторного использования различных отходов (вторичного сырья).

В каждом населенном пункте в советское время имелись пункты приема стеклопосуды. Стеклянные банки принимались с 0,2 до 3-5 литров, бутылки – с объемом от 0,25 до 0,75-0,8 литра. Из наших районов регулярно вагонами отправляли стеклопосуду на Сыктывкарский и Воркутинский ЛВЗ и другие предприятия. Принимались старая б/у одежда, шкуры животных, бумага и т.д. Во всех школах района учащиеся соревновались по сдаче макулатуры. За сдачу макулатуры продавали дефицитные товары. Всеми делами по заготовке и отгрузке вторичного сырья занимались тогда предприятия потребительской кооперации, в нашем районе – Троицко-Печорское райпо.

Ненужная б/у одежда на заводах перерабатывалась на строительный войлок и использовалась как утепляющий материал в деревянном домостроении. Из макулатуры выпускали картон и упаковочную бумагу.

Абсурдная ситуация

Я тоже получил квитанцию, но платить не буду, пока не оборудуют площадку для сбора мусора (по закону от моего жилья до такой площадки должно быть не более 100 метров).

Правительство Коми приняло решение о сборе средств с 1 ноября 2018 г., но не был решен вопрос о контейнерных площадках, приобретении контейнеров — а это сотни миллионов рублей. Убежден, что в поселениях таких средств нет.

Уважаемые читатели, давайте представим, что в каком-то населенном пункте решили построить новый дом, определили место и начали закладывать фундамент, утвердили список будущих квартиросъемщиков и с этого момента стали требовать оплачивать квадратные метры. Абсурд? Да, абсурд. Но именно так получается с новой мусорной программой.

Владимир БАЖУКОВ,

пенсионер,

пос. Троицко-Печорск.