Это самая загадочная часть нашего тела. Пупок необходим для рождения, а для жизни абсолютно бесполезен. Ну разве что для эротических игр, интимных поцелуев. Однако любой коми знахарь с этим не согласится. В народной медицине пупок играет важнейшую роль.

Как правили

Пупок – это первый шрам в жизни человека, который формируется из рубцовой ткани, оставшейся от пуповины, которая присоединяется к плаценте матери.

По-коми пуп называется «г\г». В коми магии существует немало обрядов, основанных на представлениях о том, что будущее ребенка можно предопределить через символическое воздействие на его «г\г сюр\с» (пуповину).

По своему физиологическому статусу пуп, так же как и подмышки (по-коми «киняув»), занимает как бы пограничное положение между внутренними и внешними органами человека. Опытные коми знахари могли по звуку «скрипа» в пупе и степени его опущенности определить общее состояние здоровья человека.

Есть такой коми знахарский обряд «гог мурталом» (правка пупа), во время которого «тодысь» (знахарь) ставит большой палец правой руки на пуп и совершает вращательные движения, слегка надавливая на него, прислушиваясь к «скрипу» и определяя «глубину» пупа. Если обнаруживаются какие-то отклонения от нормы, «тодысь» проводит ритуал выравнивания пупа.

Для этого на пуп лежащего человека ставится кусочек ржаного хлеба, в который втыкается три зажженные церковные свечи, которые затем накрываются сверху стеклянным стаканом. В результате происходит реальное поднятие области пупа. Так же лечили «ыджыд г\г» (пупочную грыжу). В коми народной медицине одним из наиболее эффективных методов лекарственного лечения считалось нанесение того или иного снадобья непосредственно на пуп.

Кусочек отпавшей и высушенной пуповины младенца считается лучшим оберегом для его матери. О крепкой дружбе между людьми в коми сложена такая пословица: «гог сюро-снас отилао кортасьома-

ось» (пуповиной вместе связались).

А у вас какой?

Омфиломантия – гадание по виду пупка – была распространена по всему свету. Теория омфиломантии связывает форму пупка человека с его личностными качествами. В некоторых европейских странах гадали по узлам пупка, сколько еще детей будет у родившей. А еще по виду пупка можно предсказать примерную продолжительность жизни человека.

Существует шесть самых распространенных форм пупка. 1. Выступающий пупок – признак сильного, оптимистичного характера. Его обладатель любит быть в центре внимания, отличается особым упрямством и всегда добивается желаемого. 2. Глубокий и круглый пупок указывает на скромного, уравновешенного человека с большим сердцем и тихим, застенчивым характером. Такой человек не склонен рассказывать о своих житейских невзгодах. 3. Вертикальный/вытянутый пупок – признак уверенного в себе, щедрого и эмоционально стабильного человека. 4. Владелец «горизонтального» пупка – сложная и эмоциональная личность. Такие люди с трудом идут на сближение и не склонны доверять. Но если сделают это, значит, вы для них много значите. 5. Пупок со смещенным центром указывает на человека, который любит развлечения и веселье, склонен к колебаниям настроения и обладает повышенной эмоциональностью. 6. Яйцевидный пупок – признак гиперактивного и очень чувствительного человека. Он принимает все близко к сердцу, и его можно легко задеть, причем он вам об этом не скажет и будет страдать молча.

Вотчина бактерий

Для такого занятия, как рассматривание собственного пупка, существует даже особый термин – omphaloskepsis. Это связано с практикой медитации, которая заключается в сосредоточенном созерцании пупа.

По-научному пуп (пупок) – умбиликус (umbilicus). У пупка есть тезка в мире флоры – растение суккулент Umbilicus rupestris (умбиликус рупестрис, «пупок скальный»).

Пупки встречаются только у млекопитающих (исключения – утконос и ехидна, не плацентарные животные, они откладывают яйца). Форма пупка индивидуальна и не зависит от места рождения, национальности или генетики.

Оптимальной формой считается аккуратное углубление и втянутый рубец, а сильно выступающий наружу узел встречается лишь у 5-10 процентов населения. Умбиликопластика – одна из самых востребованных пластических операций. Исправить форму своего пупка решаются очень многие.

Пуп – вотчина бактерий. В 2012 году группа американских ученых исследовала пупки 60 добровольцев и нашла в них в общей сложности 2368 разных видов бактерий. А еще в пупке скапливается пух. Состоит он главным образом из микрочастиц одежды, которые собирают растущие около пупа волоски, а также из пылинок, отмерших клеток кожи, пота и жира. Самую обширную коллекцию пупочного пуха удалось собрать некоему Грэму Баркеру. Копить содержимое своей пупочной впадины он начал в 1984-м, а к 2000 году заполнил три банки и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Пуп Земли

Даже Земля имеет пупок. В американском штате Юта в Национальном заповеднике Гранд Стаеркас-Эскалант есть огромная чаша (ширина – 60 метров, высота – 10 метров) в твердой породе, заполненная песком, с каменным выступом посередине. В просторечии этот участок рельефа называют «Космический пупок».

В русских старинных преданиях и фольклоре есть свой пуп земли – священный Алатырь-камень. Название столицы Империи инков – Куско – с языка кечуа переводится как «пуп Земли». На острове Пасхи есть ритуальная площадка с большим круглым камнем в центре и четырьмя меньшего размера по сторонам света. Она называется Те-Пито-те-хенуа (в переводе с рапануйского «пуп Земли»).

Чакра Манипура

В некоторых культурах пупок считается центром энергии человека. Его называют центром жизненной энергии или даже души. Многие практики йоги и традиционной медицины придают пупку особое значение как месту концентрации внутренних энергий.

Пупочная чакра, также известная как Манипура-чакра, является третьим основным энергетическим центром в человеческом теле. Эта чакра управляет нашим чувством себя, личной силой и трансформацией. Как центр нашей жизненной энергии или Праны, пупочная чакра отвечает за подпитку нашей жизненной силы, мотивации и стремлений.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.