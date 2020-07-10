8 июля депутаты Госсовета Коми обсудили законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы».

Проект уже внесен в Госдуму, первое чтение состоится в середине июля. Сейчас он активно обсуждается в регионах, чтобы успеть собрать предложения к осени, когда проект будет рассматриваться в целом.

Можно предположить, что авторов законопроекта вдохновила разгулявшаяся в стране пандемия. В период самоизоляции миллионы наемных работников были вынуждены перейти на «удаленку». И это касается не только мелкого «офисного планктона», но и огромной армии учителей, служащих, работников сервиса.

Однако есть второй мотив для изменения Трудового кодекса – стремительное развитие IT-технологий. Благодаря техническому прогрессу многие виды работ теперь можно производить с помощью ноутбука или даже смартфона. Это дает существенную экономию времени и ресурсов.

Есть варианты

Какие именно изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ, рассказала депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Прежде всего они должны зафиксировать условия перехода на удаленную занятость и защитить права тех, кто работает вне офиса.

Помимо самого понятия «удаленная работа» авторы законопроекта предлагают прописать три варианта «удаленки»: временная, комбинированная и непосредственно дистанционная работа. А также уточнить соответствующие нормы рабочего времени и отдыха.

«Право на офлайн»

При переходе на временную «удаленку» зарплата работника должна остаться в прежнем размере. Устанавливается «право на офлайн», то есть работник не обязан быть на связи с работодателем круглосуточно. Он может отвечать на письма и звонки в четко установленное время. В случае, если необходимо привлечь сотрудника к работе в его личное время, оно должно оплачиваться сверхурочно.

Уволить дистанционных сотрудников станет сложнее. Сейчас в Трудовом кодексе предусмотрено, что работодатель может прописать в трудовом договоре основания для увольнения, в том числе в таких расплывчатых формулировках, как «исчерпанность работы» или «отсутствие заинтересованности со стороны работодателя». Авторы законопроекта предлагают исключить такую дискриминацию.

Скумбриевича не видали?

Еще несколько поправок касаются определения «рабочее место». Теперь оно может находиться везде, где есть интернет. Например, в московском метро или в курортном отеле. Если «удаленщик» в момент интернет-связи нежится на морском берегу, это не повод для увольнения.

Поэтому товарищ Скумбриевич вместе с бухгалтером Берлагой из конторы «Геркулес», описанные в «Золотом теленке», теперь смогут вполне легально появляться в рабочее время на городском пляже. Если, конечно, в руках у них ноутбук, подключенный к «мировой паутине».

Поправки в Трудовой кодекс обязывают работодателя (правда, по договоренности с работником) оплатить «удаленщику» еще и затраты на использование собственной техники.

Соблюдая дистанцию

«Важно собрать и учесть предложения со всей нашей республики, так как у каждого муниципального образования есть свои особенности и практика дистанционной работы складывалась по-разному», – считает Ольга Савастьянова.

По словам г-жи Савастьяновой, запланировано провести общественное обсуждение законопроекта с участием представителей всех городов и районов, бизнес-сообщества и профсоюзов.

Вероятнее всего, обновленный Трудовой кодекс РФ вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

Игорь АРТЕМОВ.