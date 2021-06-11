Не смешите мои тапочки… Отряд контролеров из столицы нагрянул в село, чтобы проверить этикетку на шлепанцах

Жителей села Корткерос к богатеям отнести сложно, поэтому обитатели райцентра были рады тому, что на втором этаже местного «Универмага» расположился магазин с широким выбором товаров с доступными ценами – в основном одежды и обуви. Торговля шла успешно, довольны были и покупатели, и предприниматель. Беда на хозяина магазина обрушилась внезапно. И пришла она, как водится, не одна…

Ночной пожар

В апреле прибыл новый товар, который не успели выгрузить. А ночью загорелась машина, практически все привезенное сгорело. Результатов экспертизы пока еще нет, поэтому нет и оценки ущерба. По предварительной информации, пожар случился из-за неисправной электропроводки машины. Товарно-транспортные накладные сгорели, договора поставки не было, автомобиль принадлежал третьему лицу, действующему через посредника.

В России таких примеров, увы, достаточно. Собственник, в нарушение налогового законодательства, занимается арендой транспорта, посредник ищет клиента, организует грузоперевозки, финансовые документы никто не оформляет, и вся прибыль ложится в карман. Водитель получает деньги, но отвечает только за соблюдение ПДД. Вопросы экономической безопасности, по всей видимости, ни полицию, ни налоговую службу не интересуют. Да и в МЧС эта история особенно никого не заинтересовала. С результатами экспертизы предпринимателя до сих пор так и не ознакомили.

Между тем у корткеросского предпринимателя имеется довольно неприглядный видеосюжет с места «тушения» пожара с «комментариями» водителя, которые явно не соответствуют версии о возгорании электропроводки.

Возникли вопросы, требующие более тщательной проверки случившегося. В связи с этим хозяин магазина отправил соответствующее заявление в прокуратуру.

Бдительная гражданка

Когда в сельском магазине пытались разобраться с оставшимся от пожара товаром, из Сыктывкара вдруг нагрянула проверка Роспотребнадзора. Как оказалось, в это ведомство поступила жалоба местной жительницы о продаже ей без дополнительной этикетки тапочек, стоимостью 100 рублей. Подобная резвость в реакции столичных проверяющих на жалобу из глубинки очень удивила предпринимателей: такое случается нечасто.

Несколько дней назад по итогам проверки состоялось судебное заседание. Представитель индивидуального предпринимателя спросил заявительницу: откуда она узнала о том, что на тапочках должна быть дополнительная этикетка? Дама заявила, что консультировалась с приятельницей, хозяйкой двух обувных магазинов в Сыктывкаре. А после решения суда жалобщица без стеснения заявила о том, что будет каждый день ходить в магазин и ловить предпринимателя на нарушениях.

Понятно, что это законное право принципиальной гражданки. Но вскоре произошло еще одно удивительное «совпадение»…

Откройте, полиция!

На следующий день после проверки Роспотребнадзора к предпринимателю наведались уже сотрудники полиции. Они обнаружили несколько товаров, где имеются изображения, похожие на те, что наносят зарубежные производители. А при признании товара «контрафактом» штрафы измеряются уже не в тысячах, а в сотнях тысяч рублей.

Принципиальность проверяющих, особенно честность и неподкупность – дело важное, но все же вопрос тому же Роспотребнадзору, а заодно и другим контролерам задать бы хотелось. Например, такой: почему в селе Корткерос, центре района, практически ни в одном учреждении (в магазинах, аптеках, автобусе № 115) не соблюдается масочный режим? Все здоровы или для проверяющих тапочки гораздо важнее?

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, помощник депутата Государственного Совета РК.