Не теряйте лица в салате! Как ночью пить и веселиться, чтоб утром не попасть в больницу?

Надвигается Новый год. Как говорил довлатовский герой, «к сожалению, это неизбежно». В том смысле, что праздничные застолья у нас сопровождаются обильными возлияниями.

Миска «Оливье» плюс порция алкоголя – и ваша печень уже в нокауте. Вообще, ночное обжорство в сочетании с выпивкой – жуткое испытание для всего организма. Но если вы не в силах отказаться от праздничных соблазнов, то постарайтесь хотя бы минимизировать ущерб для здоровья. О том, как смягчить последствия алкогольной интоксикации, читателям «Трибуны» рассказывает Сергей Попов, известный в республике врач-эксперт с 30-летним стажем.

Давай закусывай!

Чтобы отпраздновать достойно и не уснуть за столом, уткнувшись лицом в салат, следует заранее себя подготовить.

Не менее чем за два-три часа до застолья примите 50 г чего-нибудь горячительного. Это подготовит организм к предстоящей нагрузке за счет выработки в организме особого фермента – алкогольдегидрогеназы. Не забудьте добавить 5-10 капель настойки элеутерококка. Это чудесное растение избавит вас и от утренних мук похмелья.

Закусывать лучше всего вареной картошкой и капустой в любом виде, они нейтрализуют действие алкоголя. Перед началом застолья рекомендуется выпить столовую ложку растительного масла или сырое яйцо.

Соленые огурчики и оливки тоже ослабляют действие алкоголя. Огуречный рассол и сок квашеной капусты оставьте на утро – пригодятся.

На новогоднем столе вкусностей, как правило, много, и попробовать хочется всего. Переедание, как и злоупотребление алкоголем, тоже грозит ухудшением самочувствия. Поэтому в предпраздничном походе за продуктами найдите время, чтобы заглянуть в аптеку.

Аптечка для 1 января

В «неотложную» аптечку ничего экзотического не входит, главное – чтобы «оно было»!

Активированный уголь – пористый препарат, который «забирает» часть токсинов алкоголя в себя и купирует общее отравление организма. Этого копеечного препарата обычно нужно намного больше, чем полагают – от 1 таблетки на килограмм массы. Поэтому целесообразней покупать уголь в порошке. Принимают его во все время возлияний – потом будет легче. Утром пара-тройка ложек тоже не помешает.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – проверенное временем болеутоляющее. Разжижая кровь, аспирин избавит от трясущихся рук, мигрени, «тисков» в висках и «мерцающих» головных болей – прострелов в области над висками.

Энтеросгель – еще один сорбент, который не дает спирту-этанолу всасываться. Этакая современная замена активированному углю. Две-три столовые ложки препарата по эффекту идентичны действию 30-50 таблеток угля.

Линекс нужен утром, чтобы восстановить микрофлору кишечника, поврежденную алкоголем. Разовый прием будет не эффективен, поэтому рассчитываем как минимум на неделю.

Ибупрофен – обезболивающее, благодаря которому голова утром перестанет болеть уже через 15-20 минут. Дальний родственник аспирина, в отличие от которого шипучей водорастворимой формы пока нет в продаже. Действует, как и аспирин, – раздражающе на слизистую желудка, поэтому лучше запастись таблетками в растворимой оболочке.

Регидрон – важная вещь наутро для того, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Обезвоживание – частый спутник похмелья, что усиливает недомогание и дополнительно ухудшает самочувствие. Одного регидрона уже может быть достаточно, чтобы снова стать человеком. В его составе есть «скрытый» ингредиент – глюкоза. Она даст энергию и обеспечит прилив сил.

Алка-Зельтцер – шипучая обезболивающая таблетка, которая «работает» уже через 10 минут после применения. Все дело в наличии лимонной кислоты: она ускоряет всасывание. Эффективнее принимать на ночь, а не утром. Тогда во время сна организм уже проведет часть «ремонтных» работ, просыпаться будет легче.

Закупать весь перечень или нет – это на усмотрение каждого. Возможно, имеет смысл вспомнить, как «было в прошлый раз». На основании этого «анамнеза» можно сформировать свою «неотложку», бьющую точно в цель.

Синдром «второго дня»

Двигательная активность во время длительного застолья способна значительно улучшить самочувствие. Прогулка на свежем воздухе, танцы и хороводы вокруг новогодней елки снизят концентрацию алкоголя в крови и разгрузят пищеварительную систему. Наутро, чтобы вернуть себя к жизни, можно использовать закупленный аптечный арсенал.

Предварительно можно выпить немного капустного или огуречного рассола и съесть 5-6 драже витамина С. В рассол добавляют дольку чеснока и щепотку перца по вкусу. Хороший эффект обеспечит и стакан подсоленного томатного сока. Потом – стакан чая с лимоном или минералки (она восполнит дефицит минеральных солей, который всегда присутствует после злоупотребления алкоголем). А вот кефир или молоко принесут только кратковременное облегчение.

«Царь свою норму знает…»

Почему Николай II всегда выглядел трезвым?

20История приписывает его изобретение Николаю Второму во время долгих дипломатических приемов. Кстати, по свидетельствам придворных, последний российский самодержец был «не дурак выпить», но при этом никогда сильно не напивался.

Итак, рецепт «от последнего российского императора». 50 граммов известного горячительного напитка налить в порционную емкость. Сверху на ломтик лимона насыпать чайную ложку сахара и половину ложки молотого кофе. Сначала надо пожевать ломтик лимона с сахаром и кофе, затем выпить стопку и доесть ломтик лимона.