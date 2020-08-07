В «Трибуну» обратились жители сыктывдинского села Пажга, обеспокоенные слухами о закрытии местного сельхозпредприятия. Напомним, что недавно в Пажге была ликвидирована школа-интернат, ее персонал был уволен. А с потерей хозяйства еще десятки сельчан останутся без работы…



– Года три назад директор сельхозпредприятия Михаил Пыряев рассказывал, об этом трубили и все местные СМИ, что проведена модернизация предприятия, приобрели новую сельхозтехнику. Обещал возродить три отделения – Гарьинское, Пажгинское и Лэзымское. Что у нас тут будет племенное стадо, возведут телятник, – рассказали «Трибуне» пажгинцы. – Должны были выпускать молочную продукцию – молоко двух вариантов жирности, творог, кефир, сметану, масло, сливки, йогурты. Кроме того, мягкий адыгейский сыр. Но планы, похоже, рухнули. Начались увольнения, пошли разговоры, что хозяйство – банкрот.

«Бьемся, но денег никто не дает»

Михаил Пыряев, к которому мы обратились за комментариями, сказал, что слухи преувеличены.

– Текучка кадров есть: кто-то уходит, кто-то приходит – этот процесс бесконечный в сельском хозяйстве. Слабые не могут работать в таких условиях и уходят, – говорит директор. – Но все мы хотим, чтобы предприятие работало.

– Михаил Александрович, у вас было столько планов, почему не получилось?

– К сожалению, банки ни рубля не дают сельскому хозяйству, буквально ни копеечки ни на посевную, ни на ремонт техники, ни на ее покупку.

Тем не менее, сейчас введен в эксплуатацию убойный цех, он работает, что позволяет нам сэкономить. Раньше мы пользовались услугами Чухлома и платили им много денег. Что касается молочного производства, то его готовность – 90 процентов, но нужна лицензия и сертификация продукции.

Телятник не завершен по той же причине – отсутствие денег. Ищем средства, бьемся, но никто не дает. А телятник очень важен для предприятия.

Но есть еще и проблемы, решение которых от нас вообще не зависит. В сельском хозяйстве никогда легко не было, а в последние два года стало ощутимо хуже.

– Какие же это проблемы?

– Повышение НДС на 20%, увеличение МРОТ. Потом подорожал ГСМ, электроэнергия и так далее.

Сегодня наше предприятие не банкрот, хотя на данный момент убыточно. Ведь предприятие не убыточно только тогда, когда работают все его слагаемые. Иначе – это как человек после инсульта: половина рабочая, половина – парализована. То есть это инвалид, а не предприятие, – подытожил Михаил Пыряев.

Екатерина МАКАРОВА, Сыктывдинский район.