Не выходя из школы, можно стать поваром, трактористом или плотником

С нового учебного года в Коми старшеклассники смогут получать профессиональное образование.

В республике подготовлена программа, по которой в 14-ти районах 875 школьников 9-10 классов начнут получать профобразование по 15 профессиям. Это составляет примерно 25% от всех обучающихся 9-10 классов в сельских районах. В 2021 году профобразование для старшеклассников появится еще в четырех районах.

В новом учебном году профессиональное обучение обу-чающихся 9-10 классов будет осуществляться по профессиям: повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, секретарь-администратор, младшая медсестра, электромонтер, продавец; водитель, тракторист, контролер-кассир, швея, парикмахер, плотник.

Расширение реализации системы профессионального обу-

чения среди обучающихся 9-10-х классов с 2021 года планируется на территории еще четырех муниципальных образований (Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский, Прилузский) после проведения мероприятий укрепления материально-технической базы четырех образовательных организаций, расположенных в административных центрах.