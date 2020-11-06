«Не забудьте включить телевизор!» «Единую Россию» показывают в прайм-тайм, оппозиционные партии – глубокой ночью

На октябрьской сессии Госсовета Коми среди прочих обсуждался проект республиканского закона «О внесении изменения в статью 6 Закона РК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Совете Республики Коми, при освещении их деятельности общедоступными телеканалом и радиоканалом».

Руководитель парламентской фракции Татьяна Саладина в своем выступлении заявила, что ТВ-канал «Юрган» систематически нарушает принципы демократичности и объективного информирования телезрителей о деятельности всех парламентских партий в пользу партии правящей. Информация о проводимых «Единой Россией» мероприятиях идет в новостных выпусках, транслируемых, как правило, в вечернее время, когда телеканал имеет максимальную аудиторию (прайм-тайм).

Другим партиям, по закону, тоже предоставляется эфирное время. Но, как правило – ночное, когда большинство телезрителей (то бишь избирателей) уже спят. Такую ситуацию Татьяна Саладина считает неприемлемой. Особенно, если учесть, что на содержание телеканала «Юрган» из казны республики ежегодно выделяется порядка 122 млн рублей.