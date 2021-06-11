В Сыктывкаре 10 июня с 13.40 до 16.30 можно было увидеть неполное кольцеобразное солнечное затмение.

На нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет. Луна закрыла солнечный диск примерно на 44%. Горожане наблюдали природное явление через рентгенснимки, темные стекла и фотопленку. А некоторые даже через… дуршлаг.

А в «Орбите» участники Сыктывкарского астрономического клуба поставили два телескопа с солнечными фильтрами для наблюдения солнечного затмения на Покровском бульваре возле магазина «Алграф». Зрителями солнечного затмения здесь стали около 250 горожан. Среди любопытных были как школьники, так и взрослые и пенсионеры. Переменная облачность позволила увидеть природное явление даже невооруженным глазом.