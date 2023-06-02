Не ждали звонка из полиции? Доверчивые пенсионеры продолжают переводить деньги отпетым мошенникам

Недавно к сыктывкарским правоохранителям обратилась пожилая женщина, которая лишилась более миллиона рублей за один только телефонный звонок.

Пенсионерка рассказала, что с неизвестного номера ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что некий злоумышленник попытался оформить кредит на ее имя. Для того, чтобы предотвратить возможное преступление, ей надо скачать на смартфон специальное приложение и внести туда данные банковских карт пенсионерки, затем перечислить определенную сумму. Выполнив эту инструкцию, женщина тут же потеряла 1,2 млн рублей.

По аналогичной схеме лже-полицейские облапошили еще одну 68-летнюю пенсионерку, а также 36-летнего водителя из Сыктывкара. В общей сложности они лишились 2,6 млн рублей.

На этой неделе стало известно, что жертвами мошенников стали и два пенсионера из Ухты. По наущению жуликов они оформили кредиты в онлайн-банках. В результате потеряли свыше 2 млн рублей на двоих.

И такие сообщения в криминальных сводках по Коми появляются регулярно.

«Секретная информация»

Аферисты проявляют изобретательность, но есть несколько общих схем, по которым они действуют. Разберем один из конкретных примеров.

– Здравствуйте, Виктор Петрович, вам звонит сотрудник Главного управления экономической безопасности МВД Российской Федерации капитан полиции Щербинина Екатерина Валерьевна. Предупреждаю, наш разговор записывается!

Для убедительности «капитанша» называет адрес управления в Москве и даже номер своего служебного жетона.

Далее она сообщает, что возбуждено уголовное дело о похищении личных банковских данных, в том числе и ваших. А поскольку в деле фигурируют некие высокопоставленные сотрудники банка (их якобы подозревают в коррупции), то информация сугубо секретна – разглашать ее вам, Виктор Петрович, никому нельзя под страхом тюрьмы (следуют ссылки на статью Уголовного кодекса).

Вас терзают смутные сомнения? Но г-жа Щербинина успокаивает: мол, никаких данных (номер счета, банковской карты и т.д.) она от вас не запрашивает. И вообще, «женщина в погонах» хочет только одного – поймать «злодеев-банкиров». А для этого нужно, чтобы вы оказали помощь следствию. В противном случае с вашего счета могут снять деньги (и направить их, например, на финансирование экстремистской организации). И как потом доказать, что это сделали не вы? Доказать это вы, конечно, не сможете, поэтому вас вскоре арестуют и посадят, как минимум, на пять лет (снова следуют ссылки на статьи УК).

Или (это уж как минимум), воспользовавшись вашими персональными данными, жулики возьмут на ваше имя кредит – и вам до гроба не расплатиться.

В любом случае отказ от сотрудничества с Главным управлением полиции не сулит ничего хорошего.

В общем, идет откровенное запугивание. А потом мошенница обещает («не отключайтесь!») связать вас с «сотрудником Центробанка РФ» для получения дальнейших подробных инструкций. В противном случае «ваш личный банковский счет будет заблокирован в течение суток», угрожает «капитанша полиции».

Почему их не ловят

Автор этой статьи тоже стал кандидатом в телефонные жертвы. Я терпеливо выслушал напористую женщину с приятным голосом и, честно говоря, поступил грубо – послал ее на три буквы.

После чего не поленился и позвонил в Москву – в то самое Главное управление. Естественно, никакая Екатерина Валерьевна Щербинина там не служит ни капитаном, ни хотя бы секретаршей. Все это грязной воды «разводки», сообщили мне реальные полицейские.

– Почему же вы не ловите мошенников, которые дискредитируют управление? – наивно спросил я.

– Потому что они находятся за пределами России, оттуда и звонят, – ответили мне.

Причем ответили, мягко говоря, без энтузиазма. Ведь подобных сообщений к ним за день поступают сотни, если не тысячи, по всей стране. И каждое из них проверять – замучаешься…

Что делать?

Ничего! Просто сразу бросайте трубку, если вам «звонят из полиции». Потому что «служивые люди», если им надо, сами придут за вами. Не откроете дверь – «болгаркой» вскроют. Ну или («вариант лайт») просто пришлют повестку. И уж тем более они не станут называть номер жетона, разглашать по телефону другую служебную информацию.

И не стоит (даже ради прикола) вступать с жуликами в какие-либо беседы. Потому что они прекрасные манипуляторы, и далеко не каждый пенсионер способен выдержать часовую психологическую атаку. Тем более что большинство из нас воспитано в страхе и почтении перед «органами».

Виктор СЕМЕНОВ.