Госдума РФ в первом чтении приняла бюджет на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. По словам депутата от Коми Ивана Медведева, дефицит составит почти 3 триллиона.

Пандемия нанесла вред не только здоровью людей, но и экономике. 10 самых бедных регионов получат поддержку федерального правительства. Остальным придется замещать выпадающие доходы заимствованиями и урезать свои «хотелки».

Денег на все не хватает

Доходы бюджета Российской Федерации предусмотрены в размере 18,8 трлн рублей, расходы – 21,52 трлн. Основные расходы, традиционно, занимают социальные обязательства. Так, с 1 января 2021 года на 6,3% будут повышены пенсии. 34 млрд выделены на новые места для детей от 1,5 до 3 лет в детских садах. 60 млрд – на новые места в школах и еще 60 млрд – на бесплатное горячее питание для школьников. 2,3 трлн рублей потратят на реализацию нацпроектов.

По мнению Ивана Медведева, не остался в стороне и бизнес. Так, малому и среднему предпринимательству снизили налоговые выплаты с 30 до 15 процентов. Помимо этого, продлевается льготная ипотека на квартиры в новостройках под 6,5 процента годовых. 34,6 млрд заложено на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий и еще 4 млрд выделят на обновление общественного транспорта.

«Ко второму чтению все субсидии будут распределены по субъектам.

Безусловно, задача депутатов от Коми в том, чтобы как можно больше средств получила наша республика. Будем вести работу во взаимосвязи с правительством и заксобранием региона», – заявил И. Медведев.

Коми несет потери

В Коми очень сложная ситуация с бюджетом. Республика несет колоссальные расходы, направленные на улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому бюджет ближайших трех лет сверстан с предельным уровнем дефицита.

Проект бюджета был представлен министром финансов Коми Галиной Рубцовой на заседании правительства Коми 27 октября. По ее информации, дефицит республиканского бюджета запланирован в размере 15% – на 2021-2022 годы и 12% – на 2023 год.

В то же время бюджет сохранит социальную направленность, индексация социальных выплат, стипендий, зарплат работников бюджетной сферы в 2021 и 2022 годах будет сохранена на уровне 4%.

Так, за счет средств Инвестиционного фонда РК будет продолжено финансирование проекта ГЧП в отношении автомобильной дороги Малая Пера – Ираель, Ираель – Каджером с ежегодным объемом 1,3 млрд рублей. Кроме того, по концессии, на принципах государственно-частного партнерства, начнется (и продолжится) реализация социально значимых проектов в сфере образования (три школы – в селах Помоздино, Объячево и Приуральский и школа-сад в деревне Усть-Ижма) и здравоохранения (строительство Республиканской инфекционной больницы, реконструкция радиологического отделения Республиканского онкодиспансера, строительство 19 ФАПов).

В планах также реконструкция Республиканского стадиона, социокультурных центров в селах Лэзым и Шошка Сыктывдинского района, Дома культуры в селах Сторожевск и Богородск Корткеросского района, строительство трех домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Сыктывкаре, Прилузском и Сысольском районах. Не отказываются в правительстве и от планов по реконструкции здания Республиканского театра оперы и балета.

Утверждение главного для республики финансового документа, скорее всего, состоится на сессии Госсовета в декабре.

Виктор СЕМЕНОВ.