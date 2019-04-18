Недоделанная школа в Мылве стала причиной скандала

Решение властей Троицко-Печорского района поставить жирную точку в затянувшемся на четверть века строительстве школы в поселке Мылва вызвало неоднозначную реакцию среди жителей, усматривающих в этой истории даже признаки коррупции.

Но обо всем по порядку. Строительство школы в поселке Мылва, расположенном в нескольких километрах от райцентра, заморозили еще в 1996 году, хотя объект уже был подведен под крышу. По официальным данным на 2005 год, готовность учебного заведения, рассчитанного на 264 ученика, составляла 61 процент. Цифра весьма внушительная, если учесть, что сам по себе объект изначально был дорогостоящим, так как строился с размахом (его площадь должна была составить почти три тысячи кв.м), то есть на перспективу.

Но с «перспективой», похоже, сильно ошиблись, поскольку в последние годы в районе наблюдается резкая убыль населения, смертность в четыре раза превышает рождаемость!

Недостроенный объект много лет вызывал претензии со стороны надзорных органов, которые требовали от районной администрации перекрыть к нему доступ. Не ровен час, кто-нибудь подвернет ногу или вывалится из оконного проема. Но никаких мер так и не было принято. Все заканчивалось выплатой незначительных штрафов за административные правонарушения.

«Золотой» недострой

Депутаты райсовета на своей апрельской сессии пошли навстречу просьбе чиновников и проголосовали за выделение 3,4 миллиона рублей для разборки недостроенной школы. Резко против выступил депутат от КПРФ Вячеслав Ласка. Он считает, что некие заинтересованные лица таким образом просто пытаются задним числом скрыть факт разбазаривания пусть и недостроенного, но государственного имущества. Часть кирпичной кладки и бетонных плит с «незавершенки» уже вывезена в неизвестном направлении.

Понятно, что под упомянутые выше миллионы была представлена смета. Но ведь можно было пойти и другим путем. Например, попробовать выставить незавершенный объект на аукцион, поскольку материальных ценностей в него было вложено предостаточно. Остаточная стоимость объекта была оценена в 24 миллиона рублей!

Но и эта цифра весьма условная. Например, в смету для строительства новой школы с интернатом на 80 мест в поселке Приуральский (Троицко-Печорский район) заложено 280 миллионов рублей. Вообще, если исходить из современной градостроительной практики, то сегодня сметы при возведении школ формируются из расчета один ученик – один миллион рублей. Это минимум.

Есть еще один момент, на который обратил внимание депутат. Разбор недостроенной школы обосновывался якобы предписанием инспекции Государственного строительного надзора Коми. Действительно, предписание есть, и даже не одно, но нигде не говорится о том, что требуется именно разбирать недостроенный объект. Речь в документах идет о его консервации, чего, собственно, и добивался также Троицко-Печорский районный суд, вынося штрафы за административные правонарушения.

Хотим знать!

Выделение средств для разбора здания практически совпало с отказом администрации района предоставить пять миллионов рублей для ремонта улично-дорожной сети в поселке Троицко-Печорск. Выходит, что разбор недостроя в Мылве, до которого никому не было дела столько лет, оказался важнее, чем наведение порядка в районном центре?

Есть и другие вопросы, которые в своих заявлениях от 15 апреля Вячеслав Ласка поставил перед Контрольно-счетной палатой Троицко-Печорского района и главой районной администрации Ильей Сидориным. В частности, он вместе со своими избирателями хочет знать: на каком основании были уже проведены работы по разбору недостроенной школы? Сколько железобетонных изделий было вывезено и какова их рыночная стоимость? Сколько поступило средств в бюджет района?

Уже сейчас можно предположить, что с ответами могут возникнуть серьезные проблемы. А также новые вопросы. Не исключено, что и со стороны правоохранительных органов.

Сергей МОРОХИН.