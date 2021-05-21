Вторую неделю кипят страсти вокруг нефтяного разлива, который произошел 11 мая на территории Ненецкого автономного округа. В результате аварии на трубопроводе часть топлива попала в Колву, а затем в другие реки Коми.

Новость о том, что к Печоре приближается черная нефтяная пленка, подхватили московские издания, разоблачительные подробности опубликовали «Новая газета» и ряд других СМИ. Причем разлив на Колве они называют экологической катастрофой, сопоставимой с аналогичным ЧП в Норильске.

«Этот стон у нас песней зовется»

На месте аварии сразу же побывал глава республики Владимир Уйба. И вот что он там увидел: «По техническим оценкам, примерно от 6 до 7 тонн нефти, часть из нее, естественно, на берегу, но часть из этой нефти все-таки на воде. Нам придется недели две, а то и три заниматься нефтесбором. Идет мониторинг, угрозы для рыбы, для водозаборов нет».

Какую помощь медик Уйба мог оказать нефтяникам своим визитом на место аварии, так и осталось загадкой. А вскоре на лентах информагентств и в газетах появились репортажи об интенсивной работе по сбору плывущей по воде нефти. Причем репортажи такие бодрые, что при желании их можно переложить на музыку. Это была бы песня о том, как настоящие профессионалы спасают родную природу. А припев такой: «Идет мониторинг, угрозы нет».

Однако через несколько дней выяснилось, что власти, мягко говоря, недооценили масштабы аварии. И цифры, которые назвал губернатор, надо умножить примерно на десять. На самом деле из труб вылилось около 100 тонн опасной жидкости. Это, конечно, много, но, с другой стороны, на экологическую катастрофу все же не тянет.

Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников по этому поводу заявил: «Социальные сети нам принесли очень много информации, фото и видео, и это помогло понять масштаб бедствия».

Реакция Комитета

В свою очередь правление Комитета спасения Печоры выступило с обращением к главе РК, председателю Госсовета и гендиректору ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В обращении, в частности, говорится, что авария привела к масштабному нефтяному загрязнению трех рек высшего рыбохозяйственного значения (Колва, Уса, Печора) на протяжении более 500 км и объявлению режима чрезвычайной ситуации в трех районах Республики Коми и одного – в Ненецком автономном округе. Комитет отметил, что без питьевой воды, с загрязненными сельхозугодьями и пастбищами остались десятки тысяч жителей Припечорья.

Общественники потребовали провести диагностику всего трубопроводного парка компании «ЛУКОЙЛ» в Коми и НАО. При этом они призвали сделать публичной информацию о результатах диагностики и замене аварийных промысловых нефтепроводов.

Кроме того, Комитет спасения Печоры считает, что Госсовет Коми должен выйти в Госдуму с предложением о поправках в федеральное законодательство в части ограничения сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов.

На воде и на суше

На сегодняшний день страсти поутихли. СМИ сообщают, что основная масса нефтесодержащей жидкости локализована на суше на площади около 1,3 га. Ведется очистка территории, собрано более 130 куб. м загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая рекультивация, а затем и биологическая.

17 мая министр природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов заявил, что никакой угрозы здоровью населения нет, река Колва будет очищена в ближайшее время.

18 мая в селе Колва прошла встреча жителей с главой муниципалитета Николаем Такаевым и гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Голованевым. Руководитель нефтяной компании рассказал о ходе ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости. По его словам, оперативная реакция помогла избежать более серьезных последствий для окружающей среды. В акваторию реки Колва попало не более 9 тонн нефтесодержащей жидкости, а 90 тонн удалось локализовать на земле.

Сейчас в нескольких точках, в том числе вблизи села Колва, ведется мониторинг состояния речной воды с отбором проб, которые исследуются в независимой лаборатории в Кировской области. Превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в пробах нет. В ближайшие дни планируется собрать остатки нефтепродуктов с поверхности воды (в основном уже вдоль береговой линии, а не в русле) и приступить к финальной зачистке берегов с использованием специального оборудования, что займет, как предполагается, не более месяца.

Грех не воспользоваться?

Как говорится, нет худа без добра. В ходе той встречи колвинцы обратились к нефтяникам с просьбой о создании в селе детской и спортивной площадок, а также решить проблему снабжения питьевой водой. Кроме того, были рассмотрены вопросы модернизации уличного освещения, развития сельской социальной инфраструктуры и ряд других.

Глава муниципального образования Николай Такаев отметил, что по итогам этой встречи будет составлен и подписан протокол, который станет основой для дальнейшей работы в интересах сельчан.

Почувствуйте разницу

Сравнивать происшествие на Колве с аварией в Норильске – некорректно, считает председатель Российского экологического сообщества Рашид Исмаилов.

«Отдельные недобросовестные организации и эксперты используют проблему в своих целях. Это принцип их работы: появляется повод, и начинается раскачка ситуации. Поэтому считаю: во избежание появления фейк-ньюс средствам массовой информации необходимо давать полную и достоверную информацию о ситуации на Колве», – заявил Р. Исмаилов.

«Касаемо самих нефтепродуктов. Росприроднадзор подтвердил, что произошла утечка 100 тонн нефтесодержащей скважинной жидкости, которая, подчеркиваю, на 80% состоит из воды. Из 100 тонн только 9 попали в реку Колва. Предельно допустимая концентрация вещества в месте разлива варьируется от 2 до 4 раз, поэтому сравнивать происшествие с аварией в Норильске, где фиксировались тысячекратные превышения, некорректно», – констатировал Р. Исмаилов.

«Сейчас сбор нефтепродуктов завершается, источник был оперативно локализован, для ликвидации аварии применялись сорбенты, несколько рубежей боновых заграждений и техника. С учетом объема утечки и реагирования, можно сказать, что серьезного урона природе удалось избежать», – считает Р. Исмаилов.

Анатолий ПОЛЬКИН.