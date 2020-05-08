В действующем республиканском законе о поддержке многодетных семей есть положение, которое, по мнению ряда депутатов, не стыкуется со здравым смыслом. Чтобы внести ясность в эту скандальную ситуацию, они обратились с запросом в Конституционный суд Коми.



Запрос от 7 мая был оформлен от трех депутатов республиканского парламента – Олега Михайлова, Екатерины Дьячковой (фракция КПРФ) и Галины Нагаевой (фракция ЛДПР).

Закон о поддержке многодетных семей в Коми был принят еще в 2004 году. В его редакции от 2012 года малоимущие семьи, в которых появлялся третий ребенок и последующие, до достижения трехлетнего возраста получали ежемесячные денежные выплаты. Сложившееся правовое регулирование применялось до 31 декабря 2016 года. Затем выплаты были прекращены вплоть до 1 января 2019 года.

В итоге вырисовалась некрасивая история, финансовой поддержки от государства лишились сотни семей, в которых третий ребенок и последующие родились в период с 1 января 2017-го по 31 декабря 2018 года.

По мнению Олега Михайлова, такой порядок оказания социальной поддержки не отвечает требованиям справедливости в предоставлении государственных гарантий, поскольку дифференцирует граждан не в зависимости от их нуждаемости в получении той или иной меры социальной поддержки, а в зависимости от даты рождения ребенка. Речь идет о противоречии с общеправовыми принципами справедливости и юридического равенства всех перед законом и судом, закрепленными в Конституции Коми.

Сергей МОРОХИН.