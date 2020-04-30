Академический театр драмы им. В. Савина закрыт на неопределенный срок, как и все остальные культурные учреждения. О проблемах, возникших в связи с пандемией коронавируса, «Трибуне» рассказал директор театра Михаил Матвеев:

– Мы государственное автономное учреждение и, конечно, получаем финансовую помощь от государства, то есть зарплату за март получили все работники. Но когда театр работает полноценно, какую-то часть денег мы зарабатываем сами. Конечно, сейчас, когда мы не показываем спектакли, не проводим какие-то другие мероприятия, то несем финансовые потери. Ведь Министерство культуры, как учредитель, перед каждым сезоном ставит условие: мы должны в течение театрального сезона заработать более 20 миллионов рублей. Разумеется, когда театр «стоит» месяц-другой – мы не сможем выполнить план.

Не теряем оптимизма

– Михаил Николаевич, запланированные в нынешнем сезоне премьеры, гастроли, различные проекты, скажем, «Ночь в театре», которая пользуется популярностью среди горожан, – ничего уже не будет? Можно считать, что этот сезон уже закрыт?

– Как вы знаете, наш театр всегда работал до конца июня. Посмотрим, возможно, нам удастся еще достойно завершить сезон и провести какие-то мероприятия. Ту же «Ночь в театре». Я бы не сказал, что драмтеатр закрылся окончательно из-за пандемии. Конечно, мы не можем собрать артистов на репетиции, не работают цеха, но текущая работа идет, есть планы на будущее.

– Сейчас театр проводит онлайн-трансляции спектаклей. Не боитесь ли вы потерять «живых» зрителей? Завтра они скажут: «Зачем нам идти в театр, если мы уже этот спектакль видели по интернету»?

– У театра Виктора Савина есть «золотой фонд», который собирался годами. Некоторые постановки мы сами давно не видели и смотрим с удовольствием. Артисты в год давали по восемь-девять премьер – все это записано на видео. И сейчас в условиях карантина почему бы их не показать? Интернет-аудитория большая – и это хорошо. Ведь по каким-то причинам не все могут попасть на спектакли. А теперь сам театр идет к ним домой.

– Не придется ли потом снижать стоимость билетов? Ведь вирус бьет не только по здоровью, но и по карману: многие сидят без работы.

– Возможно, цены на театральную продукцию после пандемии изменятся. Эпидемия вообще многое изменит во взаимоотношениях между театром и зрителем. Если помните, мы и раньше проводили акции, у нас были гибкие цены. К примеру, к концу сезона можно было весьма дешево увидеть все премьеры года. И впредь нам придется идти навстречу зрителю.

– А если «драма с коронавирусом» будет развиваться по худшему сценарию? Значит, в сентябре театр не начнет новый сезон?

– Давайте все же будем рассматривать оптимистический сценарий и надеяться, что ситуация изменится к лучшему и театр откроется уже к концу сезона. Конечно, предугадать невозможно. Всякое может случиться. Но, думаю, жизнь все же не остановится, и жизнь театра тоже.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.