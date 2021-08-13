У выпускников медицинского института СГУ в скором времени появится возможность продолжить обучение по программам ординатуры в своем родном университете.

В соответствии с приказом Рособрнадзора Сыктывкарский госуниверситет получил право на осуществление образовательной деятельности по специальностям ординатуры «Кардиология» и «Терапия».

Ранее молодые специалисты выезжали на обучение в ординатуре в медицинские вузы Кирова, Санкт-Петербурга и других городов. После завершения обучения зачастую не возвращались работать в республику.

Как отметила зампред правительства Коми Лариса Карачева, открытие ординатуры – одна из мер, направленных на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи в регионе, в том числе поддержку системы непрерывного образования медицинских работников за счет республиканского бюджета.