Международная федерация хоккея с мячом (Federation of International Bandy, FIB) перенесла чемпионат мира по хоккею с мячом из Сыктывкара. В сообщении на сайте федерации при этом не указывается, куда именно. Впрочем, для жителей Коми это теперь и не важно: они с полным правом могут назвать главное международное соревнование по хоккею с мячом самым несчастливым в истории их проведения. А истории этой, между прочим, более 60 лет.

Проект на три миллиарда

Вообще, все начиналось очень благопристойно и хорошо. Анонсировал чемпионат в 2018 году сам Владимир Путин. Но затем естественным образом встал вопрос о строительстве нового ледового дворца, который, по стандартам FIB, должен вмещать не менее 5000 зрителей.

В июне 2018-го о том, что инвестор на такой дворец нашелся, объявил в ходе Петербургского экономического форума тогдашний глава республики Сергей Гапликов. Дворец вызвалась построить финансово-промышленная Группа «ВИС». Новость об этом вызвала бурные споры в среде общественности столицы РК о месте его строительства. Беспокоила именно грандиозность проекта (на него из бюджета выделялось 3 млрд рублей). В случае его реализации в центре Сыктывкара возникла бы колоссальная нагрузка на городскую среду.

Время – деньги

Было объявлено, что дворец будет построен в микрорайоне Орбита. Однако уже в августе, видимо, просчитав все обстоятельства, «ВИС» отказалась от строительства ледового дворца. Имиджу Гапликова как известного спортивного строителя был нанесен серьезный ущерб (ибо стало окончательно понятно, за счет какого ресурса он строил олимпийские объекты в Сочи). Но главное – вопрос о центре города снова встал в повестку дня, и вместо Орбиты стало рассматриваться запасное поле Республиканского стадиона.

Пока с этим вопросом возились, прошло время. Пока выбрали вместо запасного поля сам Республиканский стадион для реконструкции, также прошло время. Оно набегало и набегало, и над чемпионатом нависла угроза переноса его в Иркутск – потому что в Сыктывкаре ничего не делалось. А ведь чемпионат мира по бенди задумывался как главное мероприятие в рамках празднования 100-летия Коми.

Сербы и ковид

Наконец, в результате правительство республики обратилось к известной работающей в республике сербской компании «Энергопроект-Високоградня», но возник тот самый вопрос, который вот уже больше двух лет волнует целый мир, а именно: коронавирус. Требовалось привлекать неквалифицированные рабочие кадры из-за рубежа, в частности, из Средней Азии, а в России как раз начали действовать жесткие ограничения на ввоз иностранцев.

Более того: коронавирус повлек перенос самого чемпионата. Он должен был быть приурочен к 100-летию республики и пройти в 2021 году. Его перенесли на 2022-й.

Но ковид никуда не делся, он приобрел новые формы и проник всюду новыми штаммами. В результате из чемпионата были исключены соревнования группы «В», то есть второй лиги, которые должны были пройти с 8 по 13 марта. Из группы «А» (должна была соревноваться с 27 марта по 3 апреля) отказалась играть команда США, и тоже по причинам, связанным с ковидом.

Никто не приедет

А последний удар по чемпионату был нанесен в результате драматических событий, развернувшихся на прошлой неделе. 24 февраля российские власти объявили о начале специальной военной операции на территории Украины. И вскоре было объявлено, что сборные Финляндии, Швеции и Норвегии решили бойкотировать ЧМ по бенди в столице Коми. Поскольку эти команды относятся к грандам хоккея с мячом, то и проводить чемпионат стало просто бессмысленно.

Бог весть, когда Сыктывкару (и вообще России) представится следующий подобный шанс.

Тотальный бойкот

Спорт, увы, не остался вне политики. Международные организации отказались от проведения в России спортивных соревнований, а российских спортсменов больше не пускают за рубеж.

Так, с 1 марта российские и белорусские клубы не смогут проводить матчи в рамках Европейской баскетбольной лиги. Женская баскетбольная команда «Ника» из Коми тоже попала под эти санкции.

Вчера, 3 марта, стало известно, что российская команда не сможет участвовать и в Паралимпиаде в Пекине. Напомним, что в сборную нашей страны входят и представители Коми – Иван Голубков и Мария Иовлева, которые считались претендентами на золотые награды.

Между тем российские футбольные клубы массово покидают легионеры. «Спартак» уже не сможет в этом сезоне сыграть в лиге Европы. С подачи УЕФА наши команды оказались за бортом еврокубков. А сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионатах Европы и мира.

Международные санкции касаются всех видов спорта – от хоккея до бобслея и керлинга. Российские спортсмены оказались в полной международной изоляции. Если, конечно, не считать КНДР, Сирию, Белоруссию и еще несколько стран, которые сами испытывают бремя санкций.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.