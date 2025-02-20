Неудачное «мэрство» (Блиц от 21 февраля)

14 февраля Совет Воркуты принял решение о досрочной отставке мэра.

Ярослав Шапошников отработал на этом посту три года. Еще год, оставаясь главой администрации, он находился в зоне СВО. И почти весь срок его «мэрства» в городе постоянно вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией и наркотиками среди городских чиновников администрации. В настоящее время и.о. главы администрации назначен Леонид Сметанин. Конкурс на замещение должности руководителя администрации пройдет осенью. Уже известно, что 7 марта в Воркуту возвращается Игорь Гурьев, который с 2015 по 2020 годы возглавлял мэрию заполярного города. Скорее всего он вновь станет мэром.

И снова горькие вести

В ходе специальной военной операции погибли 19 военнослужащих из Коми.

Это Андрей Гичев, Владимир Мингалев и Алексей Паршуков из Усть-Куломского района, Юрий Изъюров из Сыктывдинского, Семен Суслов из Троицко-Печорского, Сергей Дуркин и Валерий Ананин из Усть-Цилемского, Вячеслав Воронин из Койгородского, Сергей Габов и Евгений Ануфриев из Ижемского, Павел Кисельников, Феликс Манзурович и Алексей Миронов из Печоры, Александр Панюшин из Ухты, Кирилл Курноскин из поселка Кожва Печорского района, Анатолий Алиментов из Усинска, Иван Бабаков и Андрей Обоскалов из Воркуты, Константин Бойтенко из Сыктывкара.

Заплати и спи спокойно

До 30 апреля необходимо представить декларацию о доходах за минувший год.

УФНС России по Коми напоминает, что отчитаться необходимо, если в ушедшем году налогоплательщик, к примеру, продал транспортное средство или недвижимость, которые были в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею (до 15 тыс. рублей), сдавал имущество в аренду, получил доход от зарубежных источников. В случае продажи жилого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей декларацию подавать не нужно.

Троицко-Печорск: смена власти

Совет депутатов Троицко-Печорска определился с датой проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации поселка. Он состоится 28 марта.

Бывшая глава Людмила Катаева, напомним, уволилась в сентябре 2024 года после возбуждения против нее уголовных дел о фальсификации документов и присвоении имущества. Сейчас и.о. руководителя администрации является бывший первый заместитель главы Анна Чупрынина.

Сметаниной стало получше

Состояние легендарной лыжницы заметно улучшилось, но ей требуется активная реабилитация.

Напомним, в декабре 72-летняя Раиса Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована сначала в одну из больниц Сыктывкара, а затем в Национальный медцентр имени В. Алмазова в Санкт-Петербурге. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам пребывает в ясном сознании, из реанимации ее перевели в отделение кардиологии.

Чучело сожгут на площади

Следующая неделя – масленичная. Основной праздник состоится 1 марта. Народные гуляния пройдут во всех городах и районах республики.

На Стефановской площади в Сыктывкаре установят столб, взобравшись на вершину которого, самые ловкие и смелые горожане получат ценные призы. Здесь же развернутся ярмарка и множество развлекательных площадок для детей и взрослых. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы. В последний раз этот языческий обряд совершали пять лет назад – накануне вспышки коронавируса в регионе.

Свадьба в красивую дату

Открыта запись на подачу заявлений на регистрацию брака в День семьи, любви и верности.

Этот праздник отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Считается, что браки, заключенные в этот день, будут прочными и счастливыми. Желающих расписаться в этот день обычно много, поэтому заявки принимают заранее. Подать заявление можно через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.

Оленеводы сражались за Родину

23 февраля в ижемской деревне Новикбож состоится акция «Оленеводы – Родине».

Историческая реконструкция посвящена 80-й годовщине Победы и памяти оленно-транспортных батальонов. Стать свидетелями этого уникального зрелища могут все желающие.

«Пьяные» районы

В лидерах по доле пьяных преступлений Прилузье и Койгородский район.

Прокуратура Коми проанализировала статистику о преступлениях, совершенных в 2024 году в состоянии опьянения.

Всего лицами в состоянии опьянения было совершено 2 634 преступления. Наибольший удельный вес расследованных преступлений отмечен в Прилузском и Койгородском районах (61,4%), а наименьший – в Сыктывкаре (28,9%) и Воркуте (30,3%).

Морг сдали… в аренду

Воркутинская больница заключила договор аренды без проведения торгов.

Воркутинская больница скорой медицинской помощи сдала часть своих площадей в здании морга в аренду хозяйствующему субъекту для оказания ритуальных услуг. Однако сделано это было без обязательных в данном случае торгов, что послужило поводом для другого предпринимателя обратиться с заявлением в Коми УФАС с просьбой проверить законность такой передачи. Возбуждено административное дело.

В Коми он такой один

Инвалид 2 группы из Сыктывкара – единственный в регионе, кто стоит на учете на получение глазного протеза.

Мужчина получил военную травму и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации нуждается в глазном протезе. В апреле 2024 года он был поставлен на учет, однако до сих пор необходимый протез не получил и обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку о нарушении его прав и направило иск в суд. Суд заявленные требования удовлетворил.

Чемпионы нам нужны

Врио главы Коми призвал правительство сделать так, чтобы ведущие лыжники не покидали регион.

«Максимальная зарплата ведущих лыжников вырастет с 75 тыс. до 150 тыс. рублей», – заверил главу зампред правительства Коми Игорь Дягилев. Раньше максимальная зарплата именитых лыжников составляла 75 тыс. рублей. Чтобы другие регионы не переманивали и «не скупали» наших спортсменов, было принято решение и найдены средства для сохранения чемпионов в регионе.