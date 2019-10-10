Нижний Воч «изуродовали»: в центре села возник песчаный карьер

Жители села Нижний Воч Усть-Куломского района бьют тревогу. По их словам, дорожники роют буквально под домами, добывая песок. Жильцы боятся, что весной постройки попросту смоет в пропасть, которая возникла после этих масштабных раскопок.

Неархеологические раскопки

– Наше село раскинулось вдоль реки Воч на семи живописных холмах. У каждого свое название: Опонь гора, Чипан гора, Яр\ гора, Илля гора, Тит, Семен гора. А сейчас село изуродовали – разрыли огромный карьер. Разве так можно? – переживают сельчане.

В сентябре в Нижнем Воче начали ремонтировать центральную дорогу, которая была в ужасном состоянии – ее много лет разрушали лесовозы. Местные, конечно, обрадовались. Но, как оказалось – рано.

– Сначала песок возили из карьера, который находится в десяти километрах от села. Потом вдруг начали копать в центре села, на Ильиной горе, – рассказывают нижневочевцы. – С населением не посоветовались. Да и кто бы разрешил так разрушать рельеф села! Мало того, что красоту испортили, так ведь появилась угроза обвала. Уже сейчас песок сыплется как лавина, а во время дождей все размоет. Дома, электрические столбы – все рухнет в эту пропасть.

Сельчан беспокоит и то, что даже после ремонта центральная дорога непроезжая. По их словам, песок, который дорожники взяли из холма, не соответствует стандартам – он слишком сыпучий. Люди ходят словно по пляжу, утопая в песке. Легковой транспорт тоже буксует. Как отметили нижневочевцы, видимо, дорогу сделали не для них, а для тех же лесовозов. А по дороге на гору теперь можно добраться только на машине высокой проходимости, «скорая» здесь точно не поднимется.

– Если уж выделили деньги на ремонт дороги, то надо работать добросовестно, а не ради «освоения денежных средств», – возмущаются люди.

А если случится ЧП?

Как рассказал «Трибуне» глава сельского поселения Нижний Воч Николай Морохин, дорожники на самом деле восстановили ранее существующий подъем на холм. По его словам, из-за его плохого состояния к домам на холме не мог подъехать ни личный транспорт, ни специальный.

– Но местные жители переживают как раз из-за того, что если раньше по утрамбованной дороге не мог подниматься спецтранспорт, то теперь – и подавно. Ведь дорога сейчас – как после вспашки…

– Дорогу на холм и по центру села еще не успели закончить. Будут утрамбовывать, сверху уложат гравийную смесь.

– Почему на отсыпку дороги песок возили не из карьера, а прямо из центра села? И есть ли угроза обрушения домов, как говорят местные?

– Основную массу песка возили все-таки из карьера. Хотя часть грунта действительно из холма, я это не оспариваю. Так пришлось поступить потому, что из-за дождей дорогу к карьеру размыло. Но никакой угрозы жилым домам нет.

– А как же молодая семья с двумя детьми? Их дом совсем на краю пропасти. А если случится ЧП, дети свалятся с обрыва…

– Эта семья самовольно заняла пустующий дом, там еще надо разбираться. По поводу опасности размыва уточняю: планируется установить георешетки. В этом году – хотя бы частично. А в следующем, если будет угроза разрушения, мы продолжим эту работу.

Екатерина МАКАРОВА, Усть-Куломский район.