Ночь на велосипедных колесах побила предыдущий рекорд по числу участников

Праздник любителей спорта «Велоночь-2019» прошел в День города.

Велопробег «Велоночь» проводится в Республике Коми седьмой год подряд. В 2013 году участниками первой «Велоночи» стали 520 человек. Год спустя по улицам Сыктывкара проехали почти 1500 велосипедистов, по несколько сотен человек собрались на аналогичные акции в Воркуте, Ухте и Усинске. Пятая «Велоночь-2017» стала рекордной по числу участников – браслеты получили 5412 велолюбителей. В 2018 году зарегистрировано 3300 участников, в 2019-м – 3800.

Компания «Ростелеком» выступила техническим партнером «Велоночи-2019». Она предоставила организаторам небольшие технологичные подарки для розыгрыша призов среди участников «Велоночи». Это наручные смарт-часы, модем для мобильной связи, беспроводное зарядное устройство.

«Без сомнения, «Велоночь» – одно из наиболее ярких мероприятий нашей республики, которое собирает очень много поклонников данного вида спорта. Не исключение и этот год», – заявил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев.