Новая «восьмерка» (Блиц)

Государственная транспортная лизинговая компания передала АО «Комиавиатранс» еще один вертолет Ми-8МТВ-1.

Винтокрылая машина произведена на Казанском вертолетном заводе. «Восьмерка» – универсальный вертолет, который может перевозить пассажиров, грузы, использоваться в поисково-спасательных операциях.

Растет печальный список

В зоне специальной военной операции погибли десять наших земляков.

Это Иван Кауров из Усть-Цильмы, Тарас Каракчиев из села Небдино Корткеросского района, Никита Михайлов, уроженец Печоры, Станислав Полугрудов и Андрей Григорец из Сыктывкара, Владимир Бобрецов из деревни Загривочная Усть-Цилемского района, Григорий Исаков из села Айкино Усть-Вымского района, Азамат Рахимов из Воркуты, Иван Курманов из Ухты, Александр Константинов из города Микунь Усть-Вымского района.

Туристам придется раскошелиться

С 1 января в шести муниципалитетах Коми введут туристический налог.

Это нововведение затронет Княжпогостский район, Ухту, Выльгорт, Айкино, Микунь и Студенец. Плательщиками станут организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания, включая санаторно-курортное лечение. В первый год действия налога ставка составит 1% от стоимости проживания, с ежегодным увеличением на один процент. Минимальный сбор составит 100 рублей в сутки.

Газ пришел в поселок

Специалисты «Газпром газораспределение Сыктывкар» завершили строительство газовых сетей протяженностью 7,8 км для газификации поселка Поляна Сосногорского района.

От жителей поселка принято более 30 заявок на подключение к газу, заключено 29 договоров, в соответствии с которыми до границ земельных участков построены газопроводы-вводы.

От колбасы до туалетной бумаги

Комистат информирует об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг в конце года.

Только за одну неделю (17-23 декабря) выросли цены на вермишель +3,1%, творог +2,5%, мясо кур +1,9%, яйца куриные +1,7%, сахар-песок +1,5%, рис +1,3%, вареные колбасы и твердые сыры +1,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости сильно подскочила цена на туалетную бумагу +7,2%, мыло туалетное +4,4%, а также шампуни +3,6% и смартфоны +2,5%.

Матерый ушел от охотников

В село Айкино несколько раз заходил старый или больной волк. Местные охотники устроили облаву, прогнали его из села в сторону местечка Митерас, но добыть не смогли.

Всего в лесах Усть-Вымского района охотники заметили следы присутствия шести волков: волка-одиночки возле с. Айкино, трех молодых волков возле с. Усть-Вымь и двух матерых волков в окрестностях поселка Жешарт и деревни Вездино.

Выборы – по новой схеме

В Воркуте из-за сокращения численности населения остался только один избирательный округ.

В сентябре 2025 года выборы депутатов Госсовета Коми пройдут по-новому. На сессии 18 декабря депутаты приняли изменения в закон.

По схеме, принятой 10 лет назад, действовало 15 одномандатных округов. Но на Севере число жителей сокращается, поэтому разработана новая схема. Она подразумевает один избирательный округ в Воркуте. Город Инту, где отсутствуют градообразующие предприятия, совместят с Воркутинским округом. Кожва, которая ранее относилась к Интинскому округу, остается в Печорском. Этот округ станет самым большим вместе с присоединенным к нему Вуктылом.

В Сыктывкаре к округам добавят еще один – Центральный. В Сыктывдине появится округ с центром в Выльгорте, к которому присоединятся поселки рядом с Сыктывкаром.

Медпомощь станет доступнее

Новые ФАПы получили жители двух сельских районов.

Фельдшерско-акушерские пункты открылись в поселке Мадмас Усть-Вымского района и селе Серегово Княжпогостского района. Здания – модульные, но сделанные с расчетом на суровый климат, оборудованы по лучшим стандартам. Теперь жители этих населенных пунктов смогут обращаться за первичной помощью, проходить профосмотры, диспансеризацию и вакцинацию. В Мадмасе штат полностью укомплектован: есть два фельдшера, акушерка, зубной врач и медсестра. В Серегово пока дважды в неделю пациентов осматривает специалист из Емвы, но уже в январе выйдет из декрета местный фельдшер, и ФАП будет работать по полному расписанию. В 2025 году в Коми запланирован монтаж еще 28-ми ФАПов и двух амбулаторий.

На «зарядку» становись!

Общественная палата Кировской области провела опрос о местах установки «быстрых» зарядных станций для электромобилей. Наибольшее количество пожеланий прозвучало по установке таких станций в кировском поселке Даниловка и в южном коми селе Объячево.

Напомним, в Сыктывкаре уже установлены три электрозаправки, еще две планируют открыть в 2025-м. По последним данным, в Коми зарегистрировано 242 электромобиля. Их количество растет, поэтому не исключено, что с учетом спроса «быстрая» зарядка дополнительно появится и на границе с Кировской областью.

Куда девать лесных красавиц

В этом году продолжится акция по утилизации новогодних елей.

Она будет проводиться в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Ижме, Воркуте, Усть-Куломе и в Сосногорске. Сотрудники Регоператора по обращению с ТКО будут собирать елки с 8 до 16 января. Новогодние деревья надо оставлять на территории контейнерной площадки или рядом с местом накопления, а не бросать в контейнер или оставлять возле подъезда. С дерева необходимо снять все украшения и мишуру. Все собранные деревья будут направлены в конноспортивные школы и приюты для животных. В прошлом году таким образом было собрано более 700 деревьев.

Очень редкая профессия

24 декабря колледж искусств выпустил первых дипломированных настройщиков фортепиано.

Впервые в истории системы среднего профессионального образования России состоялся выпуск специалистов по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов». Трое специалистов за 1 год и 4 месяца прошли обучение очно-заочного отделения под руководством опытного мастера-наставника Алексея Лавровского.