Ну, за любовь?

14 февраля – День святого Валентина. Праздник, который широко отмечается в Европе и с которым с недавних пор усиленно борются в России. Мол, не наш это праздник – не православный. Есть у нас свои святые – Петр и Феврония, вот их и почитайте 8 июля…

Накануне 14 февраля МВД, Генпрокуратура Следственный комитет РФ выпустили предупреждение об ответственности за призывы к участию в массовых акциях. Ранее сторонники Алексея Навального заявили о том, что намерены организовать своего рода «флешмоб с фонариками».