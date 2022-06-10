«Нью-Сыктывкар» – это звучит красиво! Воображение чиновников рисует картины «лесной столицы мира», хотя город впору назвать «деревянным»

На этой неделе общественности была представлена Стратегия социально-экономического развития Сыктывкара до 2035 года. Всего за 13 лет власти намерены придать городу имидж «столицы» леса в России и даже во всем мире!

Проект решения столичного Совета содержит немало удивительных заявлений, которым мог бы позавидовать сам Остап Бендер, который обещал превратить захудалые Васюки в шахматную столицу планеты. Цитируем: «Миссия города Сыктывкара – современная региональная столица, мировой центр компетенций по глубокой переработке леса, встроенный в региональные, национальные и мировые экономические процессы».

Выпьем за «рассвет»?

«Мировой центр компетенций» – эти слова ласкают слух. Хотя по сути нынешняя версия Стратегии является обновленным документом от 2011 года. И это заметно, поскольку в нем нашлось место и железнодорожной магистрали «Белкомур», которая, по идее, должна вывести регион из транспортного тупика, а также автодороге Нарьян-Мар – Сыктывкар. Упоминается и аэропорт в местечке Соколовка, который сейчас находится в плачевном состоянии (его планировали ввести в эксплуатацию еще в 1985 году).

Разработчики проекта Стратегии – большие оптимисты. На месте нынешнего аэропорта они видят «массовое жилищное строительство по новым экологичным («зеленым») технологиям и создание центра ярмарок и выставок…»

Упомянутые прожекты из прошлого века не имеют ни финансовых, ни экономических предпосылок для реализации. Тем не менее, они десятилетиями «кочуют» по многим документам, суля республике «светлое будущее».

Кстати, в 2020 году на выборах в региональный парламент партия власти тоже обещала жителям Коми долгожданный «рассвет». Но сразу же после выборов на месте клуба с таким названием открылся винный магазин. А почему нет? Ведь голоса подсчитаны, мандаты поделены – чего стесняться?

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»

По задумке чиновников, превращение Сыктывкара в «столицу леса» подразумевает не только глубокую переработку древесины, но и развитие науки, производство сельхозсырья, лекарственных препаратов, переработку дикоросов. А еще лес должен быть в шаговой доступности. В приоритете также малоэтажные деревянные строения, создание комфортных условий проживания с велодорожками и многочисленными парковыми зонами.

О «комфортных условиях проживания» сыктывкарцы слышат уже много лет. Кстати, из нынешней версии Стратегии исчез целый кусок, посвященный микрорайону-сказке «Югыд Чой» («Светлая горка»), который должен был появиться где-то между Сыктывкаром и Эжвинским районом столицы. Все в нем было предусмотрено, нашлось даже место храму.

Возведение чудо-микрорайона должно было завершиться в этом году. Но нет хотя бы намека, что какие-то работы там проводились. Что же касается Стратегии развития, то «Югыд Чой» из нее просто вычеркнули. Сказка так и не стала былью…

Мечтать, как говорится, не вредно. Но любой конкретный проект требует финансирования. И это главная проблема. Особенно сейчас, когда Россию обложили международными санкциями. А упоминание компании «Монди» в проекте Стратегии в качестве инвестора, намеревающегося вложить в развитие «Монди Сыктывкарский ЛПК» 61 млрд рублей, выглядит и вовсе странно, поскольку уже официально заявлено об ее уходе из Коми.

Виртуальные инвесторы

По мнению депутата Совета Сыктывкара Валерии Стрекаловой (фракция КПРФ), если проанализировать проект Стратегии-2035, можно заметить существенные недоработки. Например, в тексте обозначена серьезная проблема обращения с твердыми коммунальными отходами – отсутствие сортировки и переработки, наличие свалок. При этом нет ни слова о путях ее решения.

Также депутат напомнила, что следует думать не только о каких-то виртуальных инвесторах, которым городская администрация собирается предлагать свободные земельные участки, но и о реальном строительстве новых школ (ликвидировать вторую смену в школах власти обещали еще в период правления Сергея Гапликова – Прим. ред.) и медицинских учреждений.

Проекту «Лыжи», который подразумевает создание закольцованных лыжных трасс вокруг всей территории города, отведен в Стратегии целый раздел. Но почему-то совершенно не нашлось места развитию малого и среднего бизнеса.

Конечно, неплохо бы стать «столицей леса», но в Стратегии нет даже намека на то, что Сыктывкар – это столица национальной республики.

Гнилое жилье

Представленный общественности документ – это набор благих пожеланий, которым противоречит ужасающая статистика, свидетельствующая о глубоком системном кризисе.

В документе отмечается, что по состоянию на 1 января 2022 года на территории Сыктывкара находилось 2905 многоквартирных жилых домов, из них в деревянном исполнении – 1460, то есть больше половины. Не знаю, как насчет «столицы леса», но «столицей дерева», причем старого и прогнившего, Сыктывкар можно называть хоть сейчас. Общая площадь жилых помещений в деревянном исполнении составляет 638 тысяч кв. метров. На этих «метрах» проживает 33 тысячи жителей столицы.

Вымирающий город

В 2018 году впервые за всю историю Сыктывкара была зафиксирована общая убыль населения. И в последние годы она идет по нарастающей: 2019 год – минус 461; 2020-й – минус 591; 2021-й – минус 825.

Естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) населения в 2019 году составила 57 человек, в 2020 году – 556, в 2021 году – 1199 человек! Очевидно, что ковид внес в эту трагическую статистику весомую лепту. Поэтому в Сыктывкаре уже не хватает мест на городских кладбищах.

Правда, в прошлом году был зафиксирован аномально высокий миграционный прирост. В столицу переселилось 374 человека, два года назад был отток – 404 человека. Однако прирост произошел не за счет переезда на постоянное место жительства в Коми врачей и инженеров. В основном, это переселенцы из умирающих поселков и деревень, а впоследствии в Сыктывкаре появились и беженцы.

Сергей МОРОХИН.