О чем депутаты парламента Коми хотят спросить губернатора?

Согласно Конституции Коми, глава региона обязан ежегодно отчитываться депутатам регионального парламента о результатах работы правительства, а также докладывать о планах развития региона на следующий год. Перед этим депутаты собирают вопросы и утверждают их перечень на заседании Президиума. В этом году в перечне — 36 пунктов.

А как насчет Шиеса?

Первая тройка вопросов – самая острая. Депутаты интересуются у Сергея Гапликова: каковы итоги выполнения его предвыборной программы по возрождению республики? Глава представил ее в марте 2016 года, когда впервые отчитывался о деятельности правительства. Кроме того, парламентарии просят дать оценку роли и значимости общественного движения МОД «Коми войтыр» и озвучить, наконец, свою позицию по вопросу строительства полигона для ТКО из Москвы в районе станции Шиес.

Далее в перечне идут вопросы бюджетной, налоговой и экономической политики, а также промышленности, транспорта и связи. Что делала исполнительная власть для повышения инвестиционной привлекательности региона? Какие мероприятия были проведены для того, чтобы объем инвестиций в Коми увеличился? Как помогала малому и среднему бизнесу?

Блок вопросов посвящен стратегии развития санитарной авиации в Коми до 2024 года. Она подразумевает создание северного медицинского округа с точкой базирования воздушного судна в Усинске, что потребует привлечения большого числа подготовленных специалистов всех служб, которых сегодня в регионе катастрофически не хватает.

По мнению депутатов, базирование дежурного вертолета санавиации в Печоре более оправданно («Трибуна», кстати, писала об этом еще в марте прошлого года, см. «Печорские летчики не хотят переезжать в Ухту»). В Печоре — более благоприятный климат, что отразится на количестве, качестве и безопасности полетов. Кроме того, более выгодное географическое расположение Печоры позволит охватить кроме Усинского, Воркутинского, Интинского районов еще и Вуктыльский, Троицко-Печорский и Усть-Цилемский. Средняя продолжительность полетов из Печоры в указанные пункты составляет менее четырех часов, что важно при госпитализации больных. Депутаты интересуются возможным внесением изменений в стратегию развития санитарной авиации.

К губернатору у депутатов есть вопросы о сохранении и развитии ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», а также создании приютов для бездомных животных.

Школы, дороги, мусор…

Ну, и, конечно, большой блок вопросов связан со строительством школ и больниц, с выделением средств на ремонт и содержание дорог, разработкой отдельной программы по ремонту мостов, в том числе на муниципальных дорогах.

Кроме того, депутаты просят главу проинформировать о выполнении программы газификации в Коми и, в частности, газификации ряда конкретных населенных пунктов, о предпринимаемых мерах по проведению ремонта аварийных газопроводов «Ухта – Войвож» и «Северный Джебол – Комсомольск-на-Печоре».

Вопросы в сфере социальной политики затронули темы оптимизации бюджетной сети, обеспечения жильем ветеранов, соцвыплат на строительство или приобретение жилья.

Много конкретных вопросов по здравоохранению и проводимой в отрасли оптимизации. Не приведет ли она к ухудшению медицинского обслуживания в части качества, скорости, скоординированности и адресности оказания помощи?

Не забыты также темы природопользования и экологии. Парламентарии интересуются, какую работу организует регоператор ООО «Ухтажилфонд» по развитию системы обращения с ТКО в Коми в части разработки и реализации инвестиционных программ, в том числе для получения средств из федерального бюджета в рамках компании «Российский экологический оператор».

Также Госсовет просит проинформировать о дальнейших перспективах программы раздельного сбора мусора, о мерах по введению в эксплуатацию полигона в селе Сторожевск Корткеросского района и о предпринимаемых мерах по регулированию численности волков для предотвращения трагедий, подобной той, которая произошла в селе Ёдва Удорского района.

Традиционно руководитель региона выступает с докладом на первой весенней сессии Госсовета. Значит, ответы на все перечисленные вопросы мы услышим не раньше апреля 2020 года.