О чем шумят «народные витии»?

Как уже сообщала «Трибуна», с 10 по 17 декабря в республике состоялась «Неделя протеста», организованная Комитетом спасения Печоры (КСП) — старейшей экологической организацией региона. Теперь можно подвести некоторые итоги протестной акции.

Во-первых, митинги, пикеты и собрания граждан прошли во многих городах и районах. Такой всплеск общественной активности отмечается впервые за последние два года.

Во-вторых, «протестанты» не ограничились только экологическими требованиями — звучали и политические лозунги. В частности, об отставке губернатора и правительства Коми.

Последняя капля

Непосредственных поводов было два. Сначала власти «зарубили» инициативу КСП о проведении «экологического» референдума. Затем вышел приказ Минобраза Коми о том, чтобы сделать изучение коми языка в школах не обязательным.

Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, по словам общественников, стало решение Государственного Совета республики о проведении в день выборов президента страны референдума о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту, на который выделяется 68 миллионов рублей.

По мнению членов комитета, переносить столицу никто не собирается, а референдум нужен лишь для того, чтобы обеспечить повышенную явку избирателей на выборах.

При этом требование о проведении экологического референдума по запрету использования труб нефтепроводов, отслуживших более 20 лет, вносимое на рассмотрение депутатов республиканского парламента уже несколько раз, было отклонено.

От слов к действию

На призыв КСП откликнулись и образовали свои инициативные группы жители сел Усть-Уса, Новикбож, Мутный Материк и Усть-Лыжа Усинского района, сел Большая Пысса, Чернутьево и Кослан Удорского, сел Кипиево и Мохча Ижемского, села Поляна Сосногорского района, городов Ухта, Сосногорск и Сыктывкар.

В течение недели акции протеста прошли в Усинском районе, в Сосногорске, а в выходные митинги и пикеты состоялись в Удорском, Ижемском и Усть-Цилемском районах, Ухте и Сыктывкаре. Точку в акции протеста поставил митинг в селе Мохча, прошедший в понедельник. Сюда прибыло 97 жителей из Гама, Мохчи, Варыша, Бакура, Сизябска, Черноборска, Ижмы, Мошьюги, других населенных пунктов.

Митингующих было бы еще больше, но на переправе через реку Ижма сотрудники ГИБДД как раз в это время запретили проезд, устроив проверку качества льда. По мнению организаторов акции, местная власть использовала полицию для того, чтобы сорвать митинг. Зачем вдруг понадобилось проверять «прочность льда», если переправа действует уже две недели?

В резолюции, принятой на митинге единогласно, говорится: «Мы хотим жить в Республике Коми со своим языком, хотим пить чистую воду из наших рек, дышать чистым воздухом пармы, чтобы наши внуки росли здоровыми на благо России. Нас также не удовлетворяет ситуация со спаиванием населения контрафактной спиртосодержащей продукцией в РК. В связи с этим мы требуем, чтобы

Госсовет и глава РК:

1. Обратились в Правительство РФ с предложением запрета нефтепроводов старше 20 лет и с требованием срочной замены труб, отработавших свой срок.

2. Оставить коми язык государственным и обязательным для изучения гражданами РК.

3. Принять жесткие меры по прекращению «законного» спаивания контрафактной спиртосодержащей продукцией населения республики».

Недоверие

На митинге в Ухте собравшиеся выступали против вырубки соснового бора около больницы ради строительства новой вертолетной площадки. Они предлагали реконструировать старую вертолетную площадку, что не потребует больших вложений средств и сохранит природу.

В Сыктывкаре помимо «экологических» лозунгов прозвучали и политические. К примеру, секретарь Сыктывкарского горкома КПРФ Андрей Никулин заявил: «Я предлагаю нашему митингу выразить недоверие команде Гапликова и его гастролерам, которые за два года практически уничтожили республику вместо обещанного возрождения. Мы должны потребовать, чтобы нынешний режим не расхищал богатства Коми, наплевав на благополучие будущих поколений. Мы против того, чтобы уничтожалась самобытность нашего народа».

В итоговую резолюцию митинга вошло и требование уволить министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталью Михальченкову, подписавшую приказ «о необязательности изучения коми языка в школах».

На этом протесты не закончатся, считает депутат Совета Ижмы Николай Братенков:

— Вот вы спрашиваете у меня: «Ну и что, что вышли, померзли, покричали? А караван-то чиновников пойдет дальше, по верблюжьей привычке плюя на вас с высоты положения. Думаю так: если на резолюции митингов не будет ответа или будут отписки, протест не заглохнет, а будет шириться. Это ведь доходит до людей, они — не стадо баранов. Поэтому и до власти, даже приезжей, не понимающей нас, должно дойти, что надо сесть и обсудить с людьми проблемы, а не играть в политические игры».

Тревожные звоночки

Справедливости ради отметим, что далеко не все лозунги «протестантов» можно назвать корректными. Так, вопрос о запрете использования старых нефтепроводов — не в компетенции республиканских властей и по юридическим основаниям не может быть вынесен на региональный референдум.

Что же касается злополучного приказа о «необязательности» коми языка, то это не инициатива Минобраза РК, а жесткое требование федерального центра, исполнение которого контролирует прокуратура.

Но, похоже, дело вовсе не в конкретных поводах, а в общей социально-экономической ситуации в регионе. Негативный социальный фон приводит к тому, что почти любой шаг власти вызывает недовольство.

Между тем высокопоставленные чиновники Коми не спешат вступать в прямой диалог с общественностью. Кстати, и «Неделю протеста» все официозные СМИ дружно замолчали. А тот факт, что их «игнорируют», еще больше раздражает гражданских активистов. В результате голоса на митингах звучат все громче, а лозунги становятся радикальнее.

Анатолий ПОЛЬКИН.