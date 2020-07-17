На днях в редакцию поступило открытое письмо из Ухты – от собственников дома

№ 43 по ул. Чибьюской, подписанное председателем совета МКД Григорием Серовым.



Жильцы просят Владимира Уйба дать распоряжение на проведение прокурорской проверки в отношении управляющей компании ООО «Ухтажилфонд», которая на протяжении ряда лет «присваивает» собранные с жильцов деньги. Публикуем письмо с сокращениями.

«В течение последних пяти лет обслуживания наших домов компанией «Ухтажилфонд» мы пытались бороться с незаконным присвоением денег собственников жилья, о чем писали даже в прокуратуру и Жилищную инспекцию. Как оказалось, безрезультатно. Возможно, это связано с тем, что в числе учредителей компании бывший депутат Госсовета, что, вероятно, не дает хода делу. К тому же за последний год в компании сменилось три руководителя.

Еще в 2014 году собственники МКД № 3 по ул. Чибьюской заметили, что с дома повторно списывается 500 тысяч рублей за уже выполненную и оплаченную работу. После этого был создан Совет дома, который стал контролировать расходы. Мы сами находили подрядчиков для выполнения работ, причем «управляшка» умудрялась снимать за это 9 процентов стоимости, к тому же нам с трудом удавалось заставить компанию оплачивать эти работы. В сущности, мы своими силами поддерживаем дом в достойном виде, чего не скажешь про другие дома, где нет активистов. Между тем в этих домах жильцы платят большие деньги за ЖКУ, хотя «Ухтажилфонд» практически никаких работ для поддержания этих домов в хорошем состоянии не делает.

В результате таких вот «отношений» советом нашего дома было принято решение о переходе под управление компании «Март». И тут оказалось, что «Ухтажилфонд» опять совершил «обнуление» счета. По итогам работы «управляшки» за 2018 год на счете МКД осталось 343 тысячи рублей, эти деньги автоматически «перешли» на год следующий. За прошедший 2019 год компания собрала с жильцов 1 миллион 877 тысяч рублей, выполнив за год работ на 1 миллион 860 тысяч: об этом свидетельствуют подписанные акты выполненных работ. Другими словами, на счете осталось 10 тысяч неизрасходованных денег за прошлый год и «резерв» в сумме 343 тысяч. Эти деньги ООО «Ухтажилфонд» должно было перевести на счет управляющей компании «Март». Хотим отметить, что такая ситуация сложилась не только у нашего дома, но и у многих других МКД Ухты».

Письмо вместе с Г. Серовым подписали председатели советов многоквартирного дома № 11 с той же улицы, а также домов №№ 11 и 11-а с улиц Севастопольской, Ленина, 10, Оплеснина, 13.