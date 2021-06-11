Объем искусственного лесовосстановления на заготовительных участках, арендуемых АО «Монди СЛПК», вырос за последние 16 лет почти в семь раз. Об этом «Трибуне» сообщили в Управлении лесообеспечения (УЛО) компании.

– По итогам 2020 года совокупная площадь искусственного лесовосстановления составила 1500 гектаров, – сказал источник. – В 2004 году оно распространялось на площади не более 210 гектаров.

Та же динамика наблюдается и в содействии естественному восстановлению леса: 2,1 тысячи гектаров в 2004 году – 13,5 тысячи сегодня.

Есть смысл расшифровать, что стоит за этими цифрами.

«Железная рука»

Мы едем в рамках пресс-тура на один из ближайших лесозаготовительных пунктов Монди СЛПК – около поселка Гагшор (Сысольский район). Обычный рабочий день. Делянка. Трудится стандартная бригада, если можно таковой назвать двух операторов – харвестера и форвардера.

Харвестер неспешно идет по определенному коридору рубки. Сидящий за его джойстиком оператор не может считаться наследником традиционного лесоруба с бензопилой «Дружба», и не столько даже по несопоставимым объемам заготовки, сколько по объемам знаний, которыми он обязан руководствоваться.

Бригаде за смену необходимо заготовить не менее 200 «кубов».

За работой постороннего, как известно, можно наблюдать с таким же наслаждением, как за льющейся водой и горящим огнем. В случае с харвестером здесь добавляется еще и ощущение присутствия внутри чего-то вроде фильма «Аватар», поскольку манипулятор машины – это в сущности «железная рука» сидящего внутри оператора. Выглядит весьма очаровательно, особенно когда сваленное дерево в несколько первых секунд очищается от веток, в несколько десятков следующих – распиливается на несколько бревен.

Но нужно понимать, что цена этого очарования –остающийся после машинерии ковер из пней, ветвей и листьев. Ковер тоже способен в известной степени очаровать: он мягкий и духмяный, напоминающий о Новом годе или о бане, но, во-первых, крайне неровный и небезопасный для праздной ходьбы; а во-вторых – и главных – этот ковер просто так за собой оставлять нельзя.

Хаос пуще рядов

– На всей полученной после заготовки площади вырубки по закону необходимо провести лесовосстановительные мероприятия, – рассказывает сопровождающий нас начальник отдела планирования лесообеспечения УЛО Монди СЛПК Василий Чупров. – Они проводятся разными способами. Искусственное – только один из них.

Традиционная технология посадки лесных культур – по бороздам, когда трактор с плугом напахивает их на делянке. Но сажаемые в борозды елочки и сосенки растут медленнее, в отличие от того, что оставлено между рядами. Потом эти междурядья смыкаются над хвоей – и эффект от подобного восстановления теряется.

– Несколько лет назад мы изменили технологию посадки, – продолжает В. Чупров. – Сейчас мы производим подготовку почв экскаватором путем микро-повышений, холмиков на делянке, которые делаются не рядами, а хаотично по всей площади. Как, собственно, лес и растет.

Соответственно, в этих микроповышениях посадка производится тоже не рядами, а равномерно по всей площади. Далее ведем уход за молодым лесом. Интенсивность такого ухода выше традиционного. Деревьев нежелательных пород вырубается больше, до той степени, чтобы дать новым деревцам больше света и питания из почвы.

Меры содействия в естественном восстановлении – это восстановление подроста, его оправка, восстановление семенных деревьев, минерализация почв, осуществляемая для того, чтобы семена вылетали не в подстилку, а сразу в почву и быстрее появлялся самосев.

Есть и такой вид, как лесовосстановление вследствие естественных процессов. Оно идет на удаленных участках, куда сложно завезти технику по зимникам.

– И даже после посадок и ухода за молодняком следует периодически осуществлять рубки промежуточные, чтобы создать в лесу настоящую здоровую среду. Она тем более необходима, что полный цикл восстановления дерева до товарного вида составляет в наших условиях не менее 80 лет, – подчеркивает В. Чупров.

Первые опыты с рубками ухода начались на лесных угодьях комбината с 2012 года. К концу 2020-го Монди СЛПК перешел практически на сто процентов высокоинтенсивного ухода по арендованной территории.

P.S. Когда берешь что-то у кого-то, через некоторое время это что-то (или его эквивалент) требуется отдать. Природа здесь не исключение. И если попытаться ее обманывать, через некоторое время она начнет подключать своих «коллекторов» – в виде разрушающихся почв, резкого нашествия вредных насекомых, изменения влажности или, наоборот, пересыхания ручьев.

Монди СЛПК предпочитает не дожидаться прихода «лесных коллекторов».

Для справки

Оправдание осины

Ежегодно Монди СЛПК перерабатывает около 4,2 миллиона кубометров древесины. Собственными силами предприятие заготавливает от 3,2 миллиона до 3,4 миллиона кубометров.

Доля лиственных пород – около 55 процентов, хвойных – 45. В листве 30 процентов осины, 25 процентов – березы.

Согласно Лесному плану Республики Коми, доля искусственного восстановления составляет максимум семь процентов от всего лесовосстановления. На территории Монди СЛПК – девять процентов. В южных лесничествах (Койгородском, Сысольском, Кажымском, Прилузском и Сыктывдинском) – около 13 процентов.

Валентин ВАЛЕНТИНОВ.

На правах рекламы.

Фото Монди СЛПК.