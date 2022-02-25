Да, были и такие времена. В начале «нулевых» медики получали в среднем по 1,5-2 тысячи рублей. Причем, начиная с «лихих» 90-х, зарплату бюджетникам часто задерживали. Этим и воспользовались бандиты, ограбившие кассира Коми республиканской больницы. Дерзкий налет произошел 21 марта 2001 года среди бела дня на территории КРБ.

Денег не будет!

Тот роковой день для кассира Татьяны Бессоновой выдался очень хлопотным. Ей предстояло выдать огромному коллективу зарплату аж за три месяца.

Получку на банковские карты тогда не переводили, и перед окошком кассы должна была выстроиться длинная очередь. К тому же – очередь нервная, возбужденная: медики слишком долго сидели на голодном пайке, многие влезли в долги. Каково же им было узнать, что зарплаты не будет – все деньги достались каким-то неизвестным разбойникам!

По стопам Толстопятова

В ту пору желтые спецмашины и вооруженные до зубов бригады инкассаторов в провинции были еще не в ходу. Даже крупные суммы привозились без особой охраны, а в данном случае и вовсе – «по-колхозному»: в больничном «Жигуленке». Весь «экипаж машины боевой» – водитель, женщина-кассир, а в качестве добровольного «секьюрити» – ее муж.

Полученную в банке трехмесячную зарплату всех работников КРБ (два с половиной миллиона рублей) Татьяна Бессонова запихала в хозяйственную сумку и положила ее на заднее сиденье легковушки, где сидел ее супруг Петр Бессонов. После чего машина резво покатила в «больничный городок». Как оказалось – на встречу с грабителями.

В 12.30 ВАЗ-21099 въехал на территорию республиканской больницы, и сразу за поворотом дорогу ему преградил такой же собрат по автопрому – вишневый «Жигуленок» 99-й модели. Оттуда выскочили двое мужчин в белых халатах и в масках.

Люди в медицинских халатах возле больничного учреждения – это нормально. А вот маски, привычные в наше «ковидное» время, тогда надевали только грабители. Так что намерения этих мужиков никаких сомнений не оставляли. Тем более что они были вооружены: у одного – ружейный обрез, у другого – пистолет.

Тот, что был с пистолетом, рванул дверцу водителя и наставил на него ствол. Второй налетчик разбил стекло задней дверцы машины и засунул туда обрез. Раздались крики: «Головы – вниз! Дернетесь – стреляем!»

Муж кассирши, охранявший сумку, в тот момент не очень-то испугался (страх пришел позже) – скорее, удивился подобной наглости. Ведь была середина дня, место людное, кругом народ… «Мы что, в Ростове? – попытался сострить Петр Бессонов. – А вы – братья Толстопятовы?»

Нынешняя молодежь вряд ли знает, кто такие Толстопятовы. Но представителям старшего поколения не надо напоминать – когда-то эта фамилия была на слуху. В советское время банда, которую возглавляли братья Толстопятовы, несколько лет свирепствовала в Ростове, грабя и убивая инкассаторов.

– Толстопятовы не оставляли свидетелей, – ответил налетчик, вытаскивая из машины сумку с деньгами. – А вы радуйтесь – мы дарим вам жизнь!

«Подарив людям жизнь», мужчины в белых халатах, вероятно, очень довольные собой, немедленно укатили.

Ближе к вечеру дорожный патруль обнаружил на одном из городских пустырей сгоревшие «Жигули» вишневого цвета. Осмотр сыщиками этой груды металла ничего не дал. И вообще, у милиции поначалу не было никаких зацепок.

Грозный «Папа»

Однако Юрий Спиридонов, первый глава республики, даже слушать не хотел ни про «зацепки», ни про отсутствие улик. Ему был нужен результат.

Тогда в Коми был настоящий хозяин, причем хозяин суровый, который мог вызвать к себе «на ковер» даже министра внутренних дел. И тогдашний глава МВД Владимир Романович ежедневно докладывал «Папе» (так называли Спиридонова) о ходе расследования. Дело-то ведь резонансное – целую больницу ограбили!

Юрий Спиридонов заявил, что найдет деньги на зарплату медикам. «А твоя задача – быстро найти этих «врачей-оборотней»!» – приказал он министру Романовичу. (Заметим, что в то время власть в регионе не делилась на «местных» и федералов, отношения строились на «патриархальных» началах – на безоговорочном авторитете харизматичного «Папы»).

Для поимки «оборотней» была создана оперативная следственная группа. Ее возглавил подполковник Ровшан Турдыев, начальник регионального «убойного отдела» – Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Коми.

На одном из оперативных совещаний Р. Турдыеву сообщили ценную информацию от агента милиции, внедренного в криминальные круги: «наводчиком» грабителей мог стать некий Игорь Петров (здесь и далее фамилии преступников изменены). Петров был одним из руководителей КРБ и, конечно, знал точное время приезда кассира с деньгами.

По словам того же секретного агента, местные криминальные авторитеты были крайне возмущены тем, что разбойники ограбили крупное, важное для республики медицинское учреждение, но почему-то не желают делиться с товарищами. Хотя они должны были передать часть добычи в «воровской общак». «Это беспредел!» – заявили авторитеты и поклялись, что покарают своих беспринципных коллег-беспредельщиков.

То есть возникла своего рода конкуренция: кто быстрее найдет грабителей – милиция или криминалитет? Но в данном случае сыщики не препятствовали, им это было на руку: не факт, что следствие смогло бы быстро «расколоть» Петрова. И совсем другое дело – лихая «братва». Эти ребята не церемонились…

«Побывал на том свете»

Вечером, когда Петров после работы вышел из больницы, его скрутили трое «братков» и затолкали в «джип».

Сначала «наводчика», связанного по рукам и ногам, держали в гараже в районе «Орбиты». А ночью закинули в багажник и отвезли на кладбище.

«Ну, кому ты «цыканул» о приезде кассира?» – спросили у бедолаги, подсветив его лицо фонариком.

Увидев кресты, пистолет с глушителем, а главное, свежевырытую могилу, Игорь Петров взмолился: «Не стреляйте, я все скажу!»

Для верности уголовники столкнули мужчину в сырую могилу. После чего ответственный работник КРБ подробно, хотя и сбивчиво рассказал, что «наводку» на кассира он дал «смотрящему» по городу Микунь Фоме и его сподручному по кличке Халдей. Однако «деловые партнеры» оказались людьми непорядочными и не расплатились с «наводчиком» – горько посетовал Игорь Петров.

Перепачканный сырой землей, он был жалок. Фома его «кинул», а ведь Петрову, как и другим медикам, тоже задерживали зарплату.

В общем, братки прониклись и вытащили мужика из могилы. Через полчаса он был уже дома, а на вопрос жены: «Ты откуда такой грязный?» мрачно ответил: «С того света вернулся!»

Тюрьма – лучше пули

Теперь милиция должна была торопиться – надо было задержать грабителей раньше, чем до них доберется «карающая рука» криминалитета.

При задержании у микуньского «смотрящего» и его напарника обнаружили пистолет «ТТ», а также ружейный обрез и две маски. При обысках нашли и «больничные» деньги, правда, часть из них разбойники успели потратить.

В СИЗО Андрей Фомин (Фома) и Олег Халдеев (Халдей) написали явку с повинной. Первого суд приговорил к восьми годам колонии, второго – к шести. Зато живы остались…

P.S. Что же касается медиков, то Юрий Спиридонов слово сдержал: республиканская больница получила финансовую помощь, и ее персоналу выплатили долги по зарплате.

Все относительно

Вспомним гречку за 16 рублей

По нынешним меркам, 2,5 млн рублей за три месяца – очень скромная сумма для большого коллектива. Сейчас это примерно фонд зарплаты главврача и нескольких управленцев.

Но в 2001 году средняя зарплата по республике (включая газовиков и нефтяников) была 3.300 рублей, а медики получали в два раза меньше. Правда, и «вес» рубля на порядок отличался от нынешнего.

В 2001 году за 1 доллар давали 28 «деревянных». 1 кг мяса стоил 45 рублей, банка тушенки – 20, батон хлеба – 7, кило картошки – 5. Бутылку водки можно было купить за 60 рублей, а проехать в автобусе – за 5. И наконец, главное «мерило нашего благосостояния» – гречка: 16 рублей за 1 кг.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.