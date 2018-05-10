Общественник из Жешарта уже несколько лет пытается доказать факт мошенничества

Пенсионер из поселка Жешарт Усть-Вымского района Владимир Михайлович Михайлов, получив очередной квиток об оплате жилищно-коммунальных услуг, задумался: а почему в нем фигурируют именно эти цифры? Многие задаются подобными вопросами, но лишь единицы стараются докопаться до истины.

Эта история началась три года назад. Согласно официальным документам 27 января 2014 года в многоквартирном доме № 20 по ул. Молодежная прошло общее собрание в форме заочного голосования собственников помещений. Подсчет голосов должен был проводиться по формуле: «один квадратный метр — один голос». И это логично, поскольку в соответствующих пропорциях учитывается мнение тех, кто владеет лишь долей помещения, а у кого-то в наличии имеется сразу несколько квартир.

Согласно протоколу собрания, за утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества, включающей ежемесячную плату за сбор и вывоз твердых бытовых отходов (всего 18 рублей 67 копеек из расчета за 1 кв.м), проголосовало 92,2% собственников.

Вопиющие факты

Вот тут-то и начинается самое интересное. Как выяснилось, заочное собрание проводилось не среди собственников помещений, а среди жильцов. И хотя разница очевидна, в поселковой администрации, которая также является собственником помещений в этом доме, до сих пор придерживаются позиции, что в 2014 году собрание было проведено в соответствии с законом.

Владимир Михайлов несколько месяцев пытался заполучить в управляющей компании ООО «Услуга» реестр собственников жилья, но ему под разными предлогами отказывали. Когда стало понятно, что, скорее всего, вообще нет соответствующих данных, он по интернету заказал официальную выписку из Росреестра, за что заплатил 1700 рублей. Но этот документ стоил таких денег — с его помощью пенсионер сумел докопаться до истины.

По данным Единого государственного реестра недвижимости в доме, в котором проживает Владимир Михайлов, собственниками жилья являются 171 человек и двое — собственники нежилых помещений. Уведомления о проведении заочного собрания в 2014 году были выданы 46 собственникам помещений.

Выходит, что о собрании был оповещен лишь примерно каждый четвертый собственник. Все бы ничего, если бы они владели хотя бы половиной площадей в доме, но при скрупулезном подсчете выяснилось, что в собрании по документам приняли участие собственники, имеющие лишь 43,1% голосов от общего количества. Это означает отсутствие кворума, без которого все решения собрания неправомочны!

Липовые собрания

Выяснился и другой неприглядный момент. Далеко не все, кто получил уведомление о проведении голосования в заочной форме, приняли в нем участие. «Далеко не все» – это еще мягко сказано, поскольку в протоколе собрания вообще не указано ни место его проведения, то есть куда надо было занести «решения» (бюллетени) для голосования, ни его инициатор. Даже не указано, какое это собрание — годовое или внеочередное.

Как в таком случае проводился подсчет голосов? Протокол собрания от имени счетной комиссии подписали Елена Яцына — представитель администрации пгт. Жешарт – и Галина Никонова. Владимиру Михайлову не составило особого труда узнать у Галины Изосимовны (они соседи), что никакого подсчета не проводилось. Ее просто попросили подписать готовую бумагу, что она и сделала.

Казалось бы, теперь настал черед сказать свое веское слово правоохранительным органам, поскольку есть все признаки банального мошенничества. Но не тут-то было!

Никто не ответит

На свой запрос Владимир Михайлов получил письмо из отдела МВД России по Усть-Вымскому району от 23 апреля 2018 года, в котором сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела. Оказывается, ответственность за описанные выше «фокусы» в сфере ЖКХ наступила лишь после принятия соответствующих законодательных поправок, которые вступили в силу 30 июня 2015 года. «Таким образом, по состоянию на 27.01.2014 г. (дата проведения общего собрания) Уголовным кодексом РФ ответственность за подделку решения и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме предусмотрена не была», — отмечается в письме из полиции.

Выходит, что за подделку документов, руководствуясь которыми с людей в течение нескольких лет взимали плату за услуги ЖКХ, никто не несет ответственности — ни поселковая администрация, ни управляющая компания ООО «Услуга», обслуживающая жилой фонд Жешарта.

Плюс пять

Чиновники не сделали для себя никаких выводов, даже не посчитали нужным хоть как-то объясниться с людьми. Начиная с апреля этого года, тарифы за содержание и ремонт общедомового имущества депутаты муниципального образования пгт. Жешарт подняли с 18 рублей 67 копеек до 23 рублей 87 копеек (из расчета за один квадратный метр).

— Сегодня твердые бытовые отходы из Жешарта вывозятся на полигон в село Яренск, расположенное в Архангельской области. Чего мелочиться, давайте начнем вывозить мусор во Владивосток — еще больше можно будет содрать с людей денег! — сокрушается Владимир Михайлов.

Если полиция ссылается на Уголовный кодекс, то какие аргументы есть у жилищной инспекции, куда также были посланы письма с просьбой навести порядок? Районная жилинспекция не усмотрела нарушений Жилищного кодекса РФ при проведении собрания. А республиканская инспекция уведомила Владимира Михайлова, что ей требуется дополнительное время, чтобы во всем разобраться. Будем ждать?

Придется вникать

В 90-е годы Владимир Михайлов был депутатом Верховного Совета Коми АССР, возглавлял администрацию Жешарта. Тогда ему приходилось вникать в работу коммунальных служб. Придется, видимо, делать это и сейчас, будучи уже на пенсии. Он надеется, что ему, как инженеру-электромеханику будет проще погрузиться в вопросы формирования тарифов в сфере ЖКХ. По его словам, за два десятка лет, что Михайлов живет в доме, он всего лишь пару раз видел уборщицу. А ведь уборка помещений, как и текущий косметический ремонт, вывоз мусора, обеспечение горячей и холодной водой, закладывается в нынешние довольно высокие тарифы за услуги ЖКХ. Насколько они обоснованы?

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов, посетивший недавно поселок Жешарт, в курсе проблем, с которыми сталкивается его тамошний однофамилец, и намерен, если понадобится, оказать поддержку. По мнению депутата, ситуация с проведением фальшивого собрания собственников жилья не уникальна ни для Жешарта, ни для всей республики. Совершенно понятно, почему власти не торопятся признавать свои ошибки, которые, как лакмусовая бумага, выявляют некомпетентность чиновников и наглость управляющих компаний.

Сергей МОРОХИН.