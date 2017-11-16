Общественники призвали чиновников не принимать скоропалительных решений

Глава Коми Сергей Гапликов поручил Министерству образования, науки и молодежной политики РК приостановить действие приказа от 26 октября этого года, касающегося изучения коми языка в школах республики.

Ожидаемые последствия

Появление спорного приказа без должного обсуждения с общественностью привело к ожидаемым последствиям. На прошлой неделе жители Ижмы провели протестный митинг, а делегаты сыктывкарской конференции коми народа в своей резолюции потребовали от С. Гапликова уволить заместителя председателя правительства Коми, министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталью Михальченкову, подписавшую приказ.

Речь в пресловутом приказе идет о том, чтобы изучение коми языка, имеющего статус государственного на территории республики, сделать факультативным. То есть родители или их законные представители должны были в письменном виде уведомить о желании либо нежелании постигать основы коми языка.

Вступились за Конституцию

На конференции Н. Михальченковой были высказаны претензии за то, что этот приказ идет вразрез с принятыми ранее в регионе законодательными актами. Более того — он нарушает конституционные права граждан Республики Коми.

В свою очередь чиновница настаивала, что появление приказа — это требование Министерства образования и науки РФ. Если его не исполнить, то последуют административные наказания в отношении руководителей общеобразовательных учреждений. Участники конференции попросили Н. Михальченкову от угроз перейти к конструктивному диалогу. И решать языковую проблему аккуратно, системно и комплексно.

В частности, лидер сыктывкарских коммунистов, депутат горсовета Илья Богданов предложил в резолюцию конференции внести пункт, согласно которому депутаты Госсовета РК должны «держать ухо востро» и не принимать законы, ухудшающие положение коми языка. Депутаты, а не чиновники должны принимать и соответствующие нормативные акты.

Погружение в депрессию

Социолог Алексей Конюхов (в 90-е годы заместитель Главы РК по социальным вопросам) обратил внимание на то, что регион все больше погружается в депрессивное состояние.

Отсутствие возможности получить качественное высшее образование, достойную работу вынуждают молодежь в массовом порядке покидать родные места. До 2016 года это явление не наблюдалось только в Сыктывдинском районе и Сыктывкаре, куда раньше в основном приезжала сельская молодежь. Но сегодня и эти муниципалитеты «сдали позиции».

Что делать?

К требованию Министерства образования и науки РФ в регионах, имеющих статус национальных республик, отнеслись по-разному. В Татарстане, к примеру, вступили с московскими чиновниками в диалог. В итоге было выработано обоюдовыгодное решение, которое не идет вразрез с позицией Кремля, взявшего курс на укрепление позиций русского языка в национальных республиках, так и законодательства Татарстана, закрепляющего государственный статус и обязательное изучение двух государственных языков.

А вот Коми почему-то сразу взяла под козырек…

Сергей МОРОХИН.