Очередь – на триста лет при нынешних темпах переселения северян

В октябре исполнился ровно год, как Владимир Путин поддержал просьбу очередного главы Коми Владимира Уйбы о незамедлительном переселении пенсионеров и инвалидов из Воркуты и Инты.

Вот что тогда говорил Владимир Уйба: «Нужны новые, современные финансовые механизмы, о чем я сегодня президенту доложил и сказал, что мы уже отрабатываем с правительством, а именно с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным новые финансовые механизмы, чтобы решить вопрос в ближайшую перспективу, допустим, в три года – в 2023-2025 годах. А переселить нам надо только из Воркуты и Инты более 11 тыс. человек».

Подсчеты Жарука

Однако при нынешних темпах переселение растянется не на три года, а на три сотни лет!

По данным председателя общественной организации «Заложники Крайнего Севера» Владимира Жарука, «на 1 января 2022 года по категории «пенсионеры» учтено 15078 семей очередников с датами постановки на учет с 01.09.1976 г. по 29.12.2021 г. Приказом Минстроя Коми от 02.08.2022 г. № 505-ОД по категории «пенсионеры» выделено 52 государственных жилищных сертификата (ГЖС).

Следовательно, при существующих темпах переселения крайняя из 15078 семей нынешних очередников-пенсионеров по Республике Коми получит свой ГЖС через 290 лет…»

Жарук неоднократно предлагал руководству Коми пути решения проблемы – от принятия региональных программ переселения до предоставления готового жилья по примеру соседних регионов. В ответ – одни отписки…

Зачем изобретать «современные финансовые механизмы»? Уже год прошел после публичного заявления Владимира Уйбы. А сколько еще лет он намерен заниматься изобретательством?

– Хотя решение вопроса очень простое и лежит на поверхности – всего лишь нужно финансировать в полном объеме заявки на получение жилищных сертификатов в очередном году. Ежегодно выражает желание покинуть Север и пишет соответствующие заявления примерно пятая часть очередников. Поэтому спокойно за пятилетку можно переселить всех имеющих право и пожелавших выехать. Это не такие большие суммы, примерно столько налогов республика отдает в федеральный центр за 2-3 дня. С президентской поддержкой Уйбе по силам решение этого вопроса, – считает Владимир Жарук.

Ни плана, ни Гапликова

В августе 2019 года Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать совместно с правительством Коми план развития все тех же территорий – Воркуты и Инты (поручение Президента РФ №Пр-1707 (пункт 1 «б») от 23.08.2019 г.).

Глава государства особо подчеркнул, что чиновники должны уделить особое внимание поддержке занятости населения, определить перспективы развития угледобычи, а что самое важное – найти финансовое обеспечение для реализации плана.

Поручение должно было быть выполнено до 31 декабря 2019 года. Ответственные – премьер-министр России Дмитрий Медведев и экс-глава Коми Сергей Гапликов.

Уже той осенью шли разговоры о неизбежной отставке Сергея Гапликова, который фактически сорвал выполнение федеральной программы по переселению жителей Коми из ветхого и аварийного жилья, упустил подготовку к празднованию 100-летия государственности Коми, когда можно было получить из федерального центра крупные преференции.

Сам же Сергей Гапликов продержался на своем посту до марта 2020 года.

Зато есть Стратегия…

Северяне никакой программы развития Воркуты и Инты не увидели как в декабре 2019 года, так и до настоящего времени. Зато почти через год появился указ о Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечении национальной безопасности до 2035 года, где как раз и упоминается развитие моногородов Инты и Воркуты.

Вполне вероятно, что об этой Стратегии уже не вспомнят через пару лет. И ведь все к этому идет – все тише разговоры о развитии Северного морского пути, обустройстве железной дороги от Сосногорска до поселка Индига (Ненецкий автономный округ), где планируется построить глубоководный морской порт. «Планируется» он, правда, уже второе столетие. Но кого это волнует? Четвертый десяток уже пошел реализации проекта строительства дороги от Нарьян-Мара до Усинска, и он есть в программе Стратегии-2035. Куда торопиться?

Ушел на согласование

Обещанная с прошлого года Программа социально-экономического развития Коми, проект которой в конце мая 2022 года ушел на согласование к федералам и, похоже, потерялся в коридорах московской власти. Если Уйба не согласует с Минфином России предложенные в проекте программы финансовые средства на переселение в кратчайшие сроки нынешних очередников – пенсионеров-северян, большинство из которых томится в очереди на переселение с 1997 года – более 25 лет, то грош цена такому руководителю региона и его высоким покровителям!

Сергей МОРОХИН.