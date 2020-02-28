Сыктывкарку Ию Степановну Сюрвасеву знают многие жители республики. В нашей газете она часто выступала с материалами о том, как ухаживать за огородом.

Ия Степановна — коренная коми, кандидат сельскохозяйственных наук. В 1958 году закончила Тимирязевскую академию. Всю жизнь до выхода на пенсию в 1990 году проработала в республике, занималась селекцией и сортоиспытанием. Бывший главный агроном инспектуры Госкомиссии по сортоиспытанию сельхозкультур по Коми.

5 января ей исполнилось 85 лет. Коллеги, пришедшие поздравить ветерана, принесли и новость, которая ее поразила: грядет реорганизация (читай — оптимизация) Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. Говоря простым языком, будет серьезное сокращение филиалов. Сократят сортоучастки и агрономов. На всю нашу республику останется 0,97 ставки агронома-сортоиспытателя.

Сюрвасева сочла, что допустить такой абсурд никак нельзя. И написала письмо в Москву, которое было опубликовано в газете «Сельская жизнь».

Канули в Лету

О том, как «убивают» наше сельское хозяйство, «Трибуна» не раз рассказывала. Об этом регулярно пишут и наши читатели, особенно из глубинки. Поля давно заросли борщевиком, выращивать на них рожь или овес — «нерентабельно», дешевле завозить. Оставшиеся без работы сельские жители от нищеты и отчаяния начинают пить горькую…

А ведь еще век назад основатель первого научного учреждения в Приполярье — Печорской естественно-исторической станции Российской академии наук – Андрей Журавский доказал на практике, что заниматься сельским хозяйством даже на Крайнем Севере можно с успехом. Дело Журавского в советские годы продолжили и ученые. Были даже агрономы, которые вывели сорта яблонь, груш и других плодово-ягодных культур, которые плодоносили близ Сыктывкара.

Где сейчас эти достижения? Где сорта урожайных и устойчивых к болезням растений? Овощей, зерновых культур, луговых трав, которые служили великолепными кормами для скота? В 90-е и позже все пропало, кануло в Лету, оказалось «нерентабельным», «ненужным».

В условиях санкций мы говорим об импортозамещении, о продовольственной безопасности. А на деле поступаем наоборот.

Кто остался?

Сегодня в Коми действуют четыре сортоучастка — в Сыктывкаре (ООО «Пригородный», занимается овощами закрытого грунта), в Печорской зоне (картофель и овощи), в Сысольском и Усть-Куломском районах. Два последних, существующих с 1938(!) года, занимаются изучением сортов озимой ржи, ярового ячменя, яровой пшеницы и овса, многолетних и однолетних трав, бобовых, клевера.

Результаты их работы трудно переоценить. До развала СССР ими пользовались все сельхозпредприятия республики и получали хорошие урожаи даже в зоне рискованного земледелия. Семена регулярно обновлялись, пишет на страницах «Сельской жизни» Ия Сюрвасева.

В новое время вся отлаженная система рухнула, да так и не воскресла, хотя на сортоучастках по-прежнему получают семена высоких репродукций и посевного качества. По какому-то нелепому указанию «наши» сортоучастки лишили статуса семеноводческих. Между тем хозяйства республики остро нуждаются в качественных районированных семенах. Особенно сегодня, когда климат стремительно меняется, новые семена жизненно необходимы. Но покупают их в других (!) регионах.

Проблема в том, что из-за отсутствия семеноводческого статуса семена от «родных» коми сортоучастков обходятся хозяйствам дорого — Минсельхоз не имеет права дать на них, «не статусных», дотации.

А нужны сугубо свои, районированные! Ведь даже те семена, что дают хороший урожай близ Сыктывкара, не дадут хорошего урожая возле Печоры.

Пережили войну, но не уцелели в сытое время

Душить сортоучастки начали давно, понемногу лишая работы. Например, чтобы оплатить работу агронома-сортоиспытателя, надо определенное количество сортоопытов. Для этого селекционные станции должны отправлять на участки семена по плану — а они этого не делают.

Ну а коли число сортоопытов не набирается, то и работа агронома не оплачивается. А где-то «наверху» считают, что раз так, то и сортоучастки не нужны. Хватит и 0,97 ставки агронома на всю нашу большую республику.

И такая ситуация не только в Коми, но и в Карелии, Мурманской и Архангельской областях.

Даже такая традиционно северная культура, как лен (на юге не растет!), увы, сходит на нет. Многие хозяйства Кировской, Костромской, Ярославской областей перестали ее выращивать, льнокомбинаты закрываются. Но ведь льном славилась Россия!

Сегодня на каждом сортоучастке еще работают по два агронома (как правило, пенсионного возраста). Молодые сюда не идут — зарплата низкая.

«Я как агроном-сортоиспытатель всей душой болею за родные сортоучастки, — пишет Ия Степановна. — Их надо сохранить! Для начала хотя бы сохранить количество уже существующих агрономов. Укрепить материальную базу, вернуть статус «семеноводческих», готовить целевые кадры.

То есть возродить все то, что пережило войну, но не уцелело в новое сытое время. Ведь это важнейшая часть продовольственной безопасности государства».

Ксения КОТОВА.