Одинокая пенсионерка каждый день рискует жизнью в своей квартире

Этот деревянный двухэтажный дом находится в центре столицы на пересечении улиц Орджоникидзе и К. Маркса и внешне выглядит вполне прилично. По крайней мере, его фасадная сторона. Но за фасадом — картина жуткая…

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2008 году. Ветеран труда Зинаида Андреевна Акиньхова помнит, что капитальный ремонт в их доме производился аж в 1958 году — то есть 60 лет назад.

Позвонив в редакцию, Зинаида Андреевна сообщила, что недавно на нее упал кусок штукатурки. На потолке теперь большая дыра, а на голове пожилой женщины — шишка. Ветеран труда поведала об этом спокойно, будничным голосом. Ведь для нее это и есть будни: ЧП в разваливающемся доме происходят чуть ли не каждый день. В чем и убедился корреспондент «Трибуны», побывав в квартире пенсионерки.



Зинаида Андреевна рассказала, что была на приеме в мэрии, у депутата, в жилищной инспекции. Везде ей обещали, что меры будут приняты. Недавно вот приходила женщина из администрации, осматривала все, записывала. И тоже обещала, что скоро все изменится, будет сделан ремонт.

Только ремонт здесь вряд ли поможет. Полы в квартире где вспучились, где, наоборот, провалились. Дверь в большую комнату, в которой рухнула штукатурка, открыть полностью невозможно — пол сделался горбатым, дверь застревает в проеме. При входе на кухню пол настолько прогнил, что ступать на него страшно (вот-вот провалится), а потому хозяйка на это место положила дверку от шкафа: так безопасней. И таких «заплат» в квартире несколько.

Не так давно 83-летняя Зинаида Андреевна ступила на прогнившую половицу, которая провалилась. Престарелая женщина упала на колено, повредив ногу. Теперь вынуждена передвигаться по квартире с костылем, который (она это особо подчеркнула) ей дали бесплатно…

Полы в плачевном состоянии не только в квартире ветерана, но и на лестничной площадке. Сама же лестница на первый этаж опасно прогибается. Люк на чердак открыт и, заглянув в него, можно увидеть небо: шифер представляет из себя нечто похожее на дуршлаг. Если ливни будут продолжаться все лето, водой пропитаются все конструкции, и тогда неминуемо случится беда.

Зинаида Акиньхова живет одна, муж умер несколько лет назад. Всю жизнь она проработала медсестрой. О том, как работала, может рассказать целая кипа благодарностей и Почетных грамот. Есть даже знак «Ударник коммунистического труда».

В принципе, она не жалуется на власть, просто на-

деется, что в мэрии все-таки примут меры. Вот только какие? Она понимает, что ремонтировать их дом нет смысла — он просто развалится.

Анатолий ПОЛЬКИН.