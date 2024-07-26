Одна ветка – две судьбы Поезд «Сияние Севера» вновь выставлен на продажу, хотя мог бы стать брендом республики

Месяц назад в СМИ появилась информация о том, что поезд «Сияние Севера» вновь выставлен на продажу. Начиная с 2016 года, это будут уже четвертые торги. Все предыдущие не увенчались успехом.



Напомним, поезд (точнее, четыре вагона повышенной комфортности) был приобретен в лизинг за 334 млн рублей в августе 2011 года. С ним связывалось несколько интересных проектов по развитию туризма. Правительство Коми планировало подписать соглашения между Республикой Коми, Москвой, Московской, Ярославской, Архангельской и Вологодской областями и Ямало-Ненецким автономным округом, чтобы вместе продвигать железнодорожный турмаршрут по Северу России.

В 2014 году было организовано три коммерческих рейса, один тур для приглашенных участников международного форума «Еж» и две поездки социального направления с детьми республики. В 2015-м были реализованы восемь туров (четыре по России и четыре за рубеж). Потом были три года недешевого простоя (обслуживание поезда на запасном пути обходится казне республики в 10 млн рублей в год). В январе 2018-го поезд еще раз вышел в рейс: коми Дед Мороз Кöдзыд Пöль отправился на нем вместе с артистами в новогоднее турне. И вновь четыре года забвения…

Вспомнили о «Сиянии Севера» в 2022-м. Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева провела совещание с местными туроператорами и заявила, что поезд должен работать на республику. Увы, благие намерения остались на бумаге. Желающих взять на себя огромное количество необходимых согласований не нашлось. К тому же год выдался неудачным: по миру гулял ковид.

Сегодня вагоны находятся на балансе Республиканского центра детей и молодежи. Для учреждения это непрофильный и затратный актив. Несмотря на то, что два вагона из четырех переданы в аренду, полученная плата не покрывает расходы.

«Отель на колесах»

В то время, как Коми хочет избавиться от своего турпоезда, другие регионы совместно с РЖД, напротив, активно развивают это направление. Путешествие на поезде – отличный способ увидеть страну, узнать ее или открыть для себя заново. Днем – гулять и осматривать достопримечательности, а по ночам переезжать из одного города в другой по выбранному маршруту. Российские железные дороги предлагают нынче два десятка таких «колесящих отелей».

Самым крутым поездом считается транссибирский «Золотой орел», который следует по знаменитой Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. 9 258 км, 15 дней пути сквозь восемь часовых поясов.

«Рускеальский экспресс» помогает «открыть» Карелию. По маршруту из Сортавалы курсирует пассажирский поезд на паровозной тяге. С точки зрения современных технологий, это непрактично, зато очень красиво. Тем более что путь проложен по живописным местам, который 200 лет назад предложил еще главный архитектор Исаакиевского собора Огюст Монферран (в Рускеале он отыскал нужный ему мрамор). Внутреннее убранство поезда оформлено в стилистике кареты, на которой знаменитый архитектор добирался в Рускеалу.

Большим спросом пользуются также маршруты выходного дня «По Золотому кольцу», «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «Жигулевские выходные»…

«Довлатов – Бродский»

А почему бы «Сияние Севера» не сделать литературным поездом, который будет курсировать по маршруту «Сыктывкар – Вельск»? Это одна железнодорожная ветка. От Сыктывкара до Вельска всего 9 часов на поезде. Оба города имеют свой культурный код и богатые музейные традиции. А главной «фишкой» станут имена двух питерских приятелей, судьбы которых тесным образом связаны с Севером.

В 1962 году солдат-срочник Сергей Довлатов попал в Коми АССР в качестве лагерного охранника. А в 1964 году в северную ссылку загремел Иосиф Бродский. Два молодых гения из Северной Пальмиры. Они были знакомы еще по Питеру и даже умудрились влюбиться в одну девушку (в итоге она выбрала Довлатова, став его первой женой).

Именно в Коми недоучившийся студент Довлатов по сути и стал писателем. А Бродский, которому дали 5 лет за тунеядство, уже тогда был известным поэтом. В 70-е годы оба оказались в вынужденной эмиграции. «Рыжий гений» Иосиф получил Нобелевскую премию. «Экс-вертухай» Сергей был редактором газеты «Русский американец».

Что вельчане увидят в Коми?

В Сыктывкаре Национальный музей РК воплотил проект «Пишите письма. Сергей Довлатов», который стал победителем конкурса, проводимого благотворительным фондом Владимира Потанина «Креативный музей». Открыта выставка с таким названием, в основе которой – романтическая история: письма солдата срочной службы Сергея Довлатова из зоны в Чиньяворыке студентке Коми пединститута Светлане Меньшиковой.

Студент-филолог, ростом в 1 метр 96 см, облачившись в солдатскую шинель и шапку-ушанку со звездой, трудно вживался в роль лагерного надзирателя. Если бы не переписка со Светланой… «Ты мне, Меньшикова, жизнь спасла» – так оценил ее роль сам Довлатов.

В своих письмах он нередко обращался к Светлане «Лялька», а Сыктывкар называл «Лялькин город». Письма Светлане, как эпистолярное наследие, опубликованы в книжке «Лялькин город», а также стали основой сразу двух спектаклей, поставленных Молодежным театром. Первый (читки – на двух актеров) с большим успехом уже много раз был сыгран в новом театральном пространстве музея, а также в рамках фестиваля «День Д» в Санкт-Петербурге, в Москве и в Емве. Второй спектакль – «Довлатов. Роман особого назначения» – та же история, но дополненная рассказом о Сыктывкаре 60-х и выдержками из других произведений Довлатова. Его автором стала директор музея, автор проекта «Пишите письма» Светлана Бандура. Она же разработала авторскую экскурсию для прогулки по уголкам столицы Коми, которые связаны с именем писателя, и второй год подряд проводит в Сыктывкаре фестивальную программу «Вокруг Довлатова», с приглашением джазовых музыкантов.

Фестиваль «Культурное пространство» в Национальном музее РК может стать местом притяжения для читающей и думающей публики, которой обязательно захочется приехать в город с трогательно-добрым названием «Лялькин…»

Что туристы увидят в Вельске?

Во-первых, набережную. Да-да, набережная там есть, несмотря на то, что население городка составляет всего 2 тысячи человек! Поезд прибывает в Вельск вечером, поэтому – ужинаем в ресторане с видом на реку Вагу, покупаем вкусные вельские пряники, ночуем в поезде и утром на автобусе едем в Норинскую.

До приезда в Коношский район Архангельской области 22-летний поэт пережил суд, арест, заключение в тюрьму, первый сердечный приступ и три недели в городской психиатрической больнице. В деревне, где не было электричества, он прожил полтора года. Трудился разнорабочим в совхозе «Даниловский» бондарем, возил навоз.

В совхозе Бродского считали криворуким, никчемным мужичком и платили всего 15 рублей в месяц. Местные жалели поэта, подкармливали. Но не одобряли его стихов: «Муть какая-то…»

Однажды Иосифа послали собирать камни с совхозных полей, но будущий Нобелевский лауреат отказался. За что и получил 15 суток ареста. В камере Коношского РОВД он встретил свое 25-летие. К изумлению сельчан, в этот день в адрес поэта поступило 75 поздравительных телеграмм, а из Ленинграда приехали целые делегации с цветами и подарками. Гости и настояли, чтобы Иоси-

фа выпустили из кутузки.

Стараниями друзей, в числе которых были Анна Ахматова, Самуил Маршак, Дмитрий Шостакович и даже Жан-Поль Сартр, ссылка поэта завершилась досрочно. Уже в сентябре 1965 года он вернулся в Ленинград.

Сегодня в деревне Норинской никто не живет. Но дом, в котором жил поэт, силами энтузиастов и Вельского краеведческого музея сохранен как музей.

Из Норинской едем в Коношу, где экскурсовод познакомит нас с предприятиями и учреждениями, в которых бывал Иосиф Бродский, отбывая ссылку: библиотека, Дом быта, где поэт работал фотографом, редакция районной газеты. В период ссылки Бродский регулярно приезжал в поселок, где должен был отмечаться в милиции, бывал он и в районном Доме культуры, смотрел нашумевший фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. Наверняка он посещал и местную танцплощадку.

Компромисс

Итак, на сегодня у республики есть два готовых туристических вагона. Один можно оставить под литературное кафе, второй – использовать для туристов-пассажиров. Повышенный комфорт можно чуть «понизить», чтобы в вагоне удобно разместились не 6, а 20 пассажиров. Прицепляем вагоны к поезду «Сыктывкар-Санкт-Петербург» и ездим друг к другу в гости хоть каждую неделю. Причем два раза в год вагоны можно будет пустить до Питера и оттуда уже ехать в Вельск. Дело в том, что уже сложилась традиция: 24 мая, в день рождения Бродского, большая группа туристов приезжает в Норинскую – сажать картофель на огороде Дома-музея. А 23 сентября, в день, когда он уехал из ссылки – убирать урожай. Наверняка многие питерцы не отказались бы приехать в Вельск на тематическом поезде «Довлатов – Бродский» в компании единомышленников.

В общем, продать вагоны, конечно, можно. Но деньги имеют неприятное свойство быстро заканчиваться. И тогда, как говорил Довлатов, «деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана». То есть не будет у нас ни поезда, ни денег. Лишь идея, которую, я уверена, обязательно реализуют другие люди. Те, кто умеет смотреть «за горизонт».

Лиля ВОВК.