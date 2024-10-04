На этой неделе произошло неожиданное назначение: и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики стал выходец из прилузской глубинки Сергей Елдин (на фтото).



Ранее 47-летний Елдин руководил сельским поселением Ношуль. Масштаб, конечно, другой, но, как говорится, не боги горшки обжигают. Зато господин Елдин проявил себя активным членом «Единой России». что же касается предыдущего сельхозминистра – Ильдара Андарьянова, то он покинул это кресло еще в мае этого года.

Вообще, министры в Коми долго на своих метах не сидят. Так, на днях было объявлено об отставке Антона Слободянюка, который возглавлял Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Причем у министерства заодно отняли и такую функцию, как «кураторство» СМИ. Теперь государственными газетами, радио и телевидением будет непосредственно заниматься сама администрация Желтого дома.