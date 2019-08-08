Одной безымянной вершиной станет меньше

С 25 июня по 5 июля в Коми прошла молодежная спортивно-краеведческая экспедиция «Пик Герасимова». Ее участники с благородной миссией имянаречения обследовали пять вершин на территории Воркуты, в окрестностях железнодорожной станции Полярный Урал, на горных хребтах Падъяха-Мусюр, Малый Пайпудынский и Соб-Кеу, а также на горном массиве Райиз (территория Ямало-Ненецкого автономного округа).



Как рассказал «Трибуне» инструктор-методист отдела туризма Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Сергей Журавлев, в экспедиции приняли участие 73 добровольца от 12 до 60 лет из Инты, Воркуты, Усинска, Ухты, Сыктывкара, Жешарта и Микуни. Проект был организован в том числе на средства гранта регионального Министерства культуры по линии «Молодежная инициатива» (за счет него были приобретены УКВ-радиостанции).

По итогам восхождений, наиболее подходящей вершиной для того, чтобы присвоить ей имя экс-министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николая Герасимова была выбрана вершина №1077 в западном отроге Малого Пайпудынского хребта. Сейчас ее номер говорит лишь о ее высоте.

Напомним, Николай Герасимов, выпускник МГУ по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» приехал в Воркуту в 1978 году. Работал геологом, позже руководил крупными геологическими предприятиями. В начале 2000-х в первый раз возглавил региональный Минпром. В 2015 – вновь вошел в правительство в качестве министра развития промышленности и транспорта Коми. А в ноябре прошлого года – скоропостижно скончался на 63-м году жизни в петербургском медицинском центре им. Алмазова.

– При выборе вершины мы руководствовались тем, что она должна быть доступна и востребована туристами. Если бы она находилась на территории ЯНАО или в заповедной зоне – это значительно усложнило бы процедуру, – рассказал С. Журавлев. – Кроме того, Николай Николаевич сам наверняка бывал в этих местах лично. Красивая куполообразная вершина в западном отроге района Пайпудынского хребта хорошо видна даже из окна поезда и, значит, теперь пассажиры, глядя на нее, будут знать – это «Пик Герасимова».

Впрочем, до официального присвоения имени вершине №1077 еще далеко. Предполагается, что полностью экспедиция завершит свою работу к 25 ноября, когда составит все необходимые документы и описания. Затем предложение должно пройти общественное обсуждение и утверждение на сессии Госсовета РК.

Лиля ВОВК.