Одной рукой дают, другой — отнимают

Недавно республику облетела новость: 73 жителя с онкологическими заболеваниями получили возмещение расходов за проезд в медучреждения онкологического профиля.

По данным Минздрава Коми, в 2016 году на диспансерном учете состояло 18,9 тысячи человек с такими заболеваниями. Но возмещение расходов могут получить не все, а только те, кто проживает в труднодоступных районах. Это 1326 человек. В том числе 400 онкобольных из Троицко-Печорского района.

Соответствующий закон вступил в силу с 1 января текущего года. Однако в первом квартале так называемые «дорожные» не возмещались. Ведь для того, чтобы закон заработал, нужны механизмы выплаты, требуется наладить стыковку в работе медучреждений и соцзащиты.

Лишь 17 апреля появился на свет приказ министерства № 696 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по возмещению затрат на проезд лицам, проживающим в труднодоступных районах и страдающим онкологическими заболеваниями».

Однако как ни крути, а регламент не позволяет выплачивать льготу всем, кому она полагается по закону. Несколько человек из Троицко-Печорского района, побывавших в мае этого года в онкологическом учреждении, почувствовали это на себе. Они оказались за чертой регламента. Социальная служба района отказала им в выплате.

Дорога в доктору

Выехать из Троицко-Печорска можно на поезде, такси и автобусе. Но «поезд» ходит только два раза в неделю. Без малого пять часов тащится за тепловозом единственный сидячий вагон до Сосногорска. Затем следует пересадка в проходящий поезд. Ранним утром человек выходит в Сыктывкаре. Итого 18 часов в дороге: тут даже здоровому человеку занеможется. А каково больному?

Второй путь — автобус. 15 лет частный предприниматель из Сыктывкара Юрий Глазунов возит жителей по маршруту Троицко-Печорск—Сыктывкар. Но ехать этим прямым рейсом — себе дороже. Его билет соцзащита не оплатит. Как и в «Газели» — такие билеты по министерскому регламенту не дают права на льготный проезд. Признаются к оплате только билеты автобусов общего типа с откидными мягкими креслами. А они ходят редко и далеко не все успевают занять в них места. Ведь до райцентра надо еще добраться из Приуральска, Комсомольска, Знаменки и других населенных пунктов.

Возникает коллизия: как быть? Как правило, человек едет к назначенному времени — он поставлен в очередь на определенный день и час. Ждать автобус — очередь потерять. Кто потом примет? Ехать заранее можно, но где жить в Сыктывкаре?

Получается, что чиновники одной рукой дают, а другой отнимают. С помощью министерского регламента больных окружили красными флажками. Кстати, и Пенсионный фонд оплачивает положенный проезд нашим пенсионерам раз в два года по такому же принципу. Сговорились или позаимствовали принцип оплаты?

Но даже если онкобольной и попал в Ухте на автобус общего типа до Сыктывкара, еще не гарантия, что проезд оплатят: пассажир обязан приложить к этому билету справку о стоимости проезда. И для этого (после химиотерапии или сложной онкологической операции) он должен съездить на автовокзал в Давпон. Касса окажет ему такую услугу за 100 рублей.

Обидно от такой «заботы». Ну не получилось у больного человека с билетами — сел не на тот автобус. Так заплатите ему по стоимости билетов поездом туда и обратно. Какая вам разница, на чем он добирался: не пешком же шел до Сыктывкара?! Тем более что на руках у него есть направление из Троицко-Печорской больницы и справка из мед-учреждения Сыктывкара, что он действительно проходил обследование или лечение. Разве этого не достаточно?

Билет без надобности

В феврале прошлого года я летала на юбилей к дочери. Из Южно-Сахалинска надо было добираться на север острова поездом. В купе разговорилась с пожилой попутчицей: она ехала после операции из областной больницы. Поинтересовалась, как живут сахалинские ветераны. И она не без гордости ответила: «Нормально живем. У меня пенсия 25 тысяч. Плюс доплата по льготам ветеранам Сахалина. Хватает. Вот сейчас приеду и в соцзащите получу за билеты туда и обратно».

Женщина вышла в Поронайске. Поезд еще не тронулся, когда я увидела на полу оброненный ею железнодорожный билет. Подняла и бегом к выходу. Протягиваю ей билет. А пенсионерка отвечает: мне, дескать, билет без надобности.

— Вы же не получите оплату проезда! — удивилась я.

— А у нас соцзащита не требует билетов. Достаточно для оплаты медицинских справок…

Вот так и живем. Страна одна, а порядок разрабатывают в региональных министерствах разный…

Если оплачивать проезд поездом, то расходы по нашему району в год составят примерно 600 тысяч рублей. Обращаюсь к руководству Коми: пожалуйста, дайте указание министерству не требовать билеты, а взять за основу оплаты проезда медицинские документы и стоимость проезда поездом.

Светлана СЕКРЕТАРЕВА,

заместитель председателя Троицко-Печорского

районного совета ветеранов.