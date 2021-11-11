Оленевод сгорел в вездеходе (Криминал от 12 ноября)

Утром 7 ноября в экстренные службы Воркуты поступила информация о горящем вездеходе на дороге между КС Воркутинская и КС Ярынская.

По сообщениям очевидцев, внутри машины находился мужчина. На место выехали спасатели. Выяснилось, что погиб 51-летний оленевод. Причина трагедии – неосторожность при курении.

Малыш чуть не задохнулся

Отец оставил 3-летнего сына в запертом автомобиле на 10 минут.

9 ноября в Печоре около магазина по ул. М. Булгаковой загорелся припаркованный около здания автомобиль, внутри которого находился ребенок. Пожарные извлекли его из задымленного салона и передали медикам. По словам очевидцев, отец вышел из машины в столовую, оставив сына одного в машине. При пожаре малыш получил ожоги верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в детской реанимации Печорской ЦРБ.

Мать хуже мачехи

В Ухте за истязание своих детей осуждена местная жительница.

Судом установлено, что жительница Ухты неоднократно унижала своих 10-летнюю дочь и 8-летнего сына, била их ремнем и другими предметами, оставляла на несколько часов стоящими коленями на гречке. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Сохатый Уперся рогом

В Прилузье лось воткнулся рогом в лобовое стекло пассажирского автобуса.

ДТП произошло вечером 3 ноября на дороге Сыктывкар – Чебоксары. Автобус Iveco маршрута «Сыктывкар – Казань» двигался со стороны столицы Коми в направлении Кирова. В салоне находились 27 пассажиров. В районе с. Объячево на проезжую часть трассы выбежал лось. Со слов очевидцев, он воткнулся с разбегу рогом в лобовое стекло и погиб на месте. Пассажиры не пострадали.

Человек с молотком

33-летний воркутинец без всяких причин напал на покупателя.

3 ноября неадекватный мужчина несколько раз ударил молотком по голове посетителя магазина. Потерпевший госпитализирован.Следствием установлено, что фигурант страдает психическим расстройством. В настоящее время он помещен в психоневрологическую больницу.

16 женщин – на скамье подсудимых

В Сыктывкаре 16 женщин осудили за мошенничество с материнским капиталом.

Судом установлено, что женщины, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в органы Пенсионного фонда России и Минтруда Коми заведомо ложные сведения о стоимости приобретенного жилья и размере выделенного целевого займа. Тем самым они причинили ущерб бюджету региона на сумму в 5 млн 88 тысяч рублей. Одна из подсудимых получила четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и отсрочкой отбывания наказания до достижения ее детей 14-летнего возраста. Остальным также назначено наказание в виде лишения свободы от 1,5 до 2,5 лет условно. Подсудимые вину не признали.