В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы журналисты Республики Коми отправились в организованный региональным Министерством национальной политики пресс-тур в Ижму и Усинск по следам легендарных оленно-лыжных батальонов. Эти подразделения, сформированные в 1941 году из оленеводов Крайнего Севера, стали уникальным явлением в истории войны.

Мобилизованные из тундры

Начался пресс-тур в старинном селе Ижма. Сотрудники местного историко-краеведческого музея решили познакомить журналистов с частью разработанного ими «Маршрута Победы» – экскурсионной «тропы», посвященной истории оленно-лыжных батальонов.

На берегу реки Ижмы, в Центральном парке – знаковом месте, где перед отправкой в Архангельск водным путем собирались мобилизованные, есть мемориал участникам оленно-лыжных батальонов. На его плитах высечены имена 306 оленеводов, принимавших участие в сражениях на Карельском фронте. В ноябре 1941 года Иосиф Сталин подписал постановление о мобилизации оленей, оленьих упряжек и каюров для фронта. В Ижемском районе Коми АССР за месяц собрали более 1200 ездовых оленей и 300 оленеводов. Среди них были не только пастухи, но и судостроители, речники, колхозники. А оленей отбирали очень тщательно, только крепких и выносливых. Большую сложность вызвала необходимость срочно подготовить большое число упряжек. «Работники Ижемского райпромкомбината и жители окрестных деревень трудились день и ночь и справились безупречно. Они же подготовили для бойцов нарты, лыжи, палатки, одежду», – рассказала Татьяна Артеева, сотрудник музея.

Сборы и путь на фронт проходили в экстремальных условиях: 50-градусные морозы, отсутствие дорог. Оленей гнали из тундры по старой Мезено-Пинежской дороге до Архангельска две недели, за день проходили в среднем 80 километров, что является для оленьего стада невероятно высокой скоростью. Ослабевших животных запрещалось забивать – их везли на нартах. Ведь потерю голов в стаде могли посчитать вредительством.

От Архангельска до Мурманска оленей везли по железной дороге. По словам Татьяны Артеевой, животные тяжело переносили переезд в вагонах, где им не хватало привычной пищи и достаточного объема свежего воздуха.

В деревне Новикбож Усинского района тоже увековечили память о бойцах оленно-транспортных батальонов и их бессмертном подвиге. В местном клубе создали музей-макет «Северный путь: Дорога к Победе». Его сюжет рассказывает о том пути, который преодолели бойцы от севера Коми АССР до Карельского фронта. С помощью фигурок оленей и оленеводов показаны основные моменты их жизни и боевых будней в годы Великой Отечественной.

«Белые воины»

В феврале 1942 года первые батальоны прибыли на Карельский фронт. Первое время оленно-лыжные отряды несли очень большие потери. Они были связаны, скорее всего, с тем, что сначала никто толком не понимал, как правильно использовать рогатых в боевых условиях.

Враги поначалу смеялись над «архаичными» упряжками, но вскоре начали охоту за ними. Истребители расстреливали оленей с воздуха. С 1943 года для маскировки животных одевали в белые попоны, а нарты красили в снежный цвет. А олени уже стали незаменимыми помощниками. С помощью животных под покровом ночи перевозили раненых, доставляли боеприпасы через снежные заносы, участвовали в партизанских рейдах. Бывало, даже генералы садились на нарты – другого транспорта не было.

За время боевых действий при помощи этих животных с фронта и вражеского тыла эвакуировано более 10 тысяч раненых, более 160 подлежащих ремонту самолетов и запчастей и доставлено свыше 17 тысяч тонн грузов.

Символ несломленного Севера

Сохранение истории «оленьей армии» продолжается. Региональное отделение Ассамблеи народов России в Коми выиграло грант на создание диорамы-макета в Доме дружбы народов Республики Коми. Экспозиция будет посвящена драматичному пути оленеводов и их животных – от мобилизации в заснеженной тундре до участия в ключевых сражениях Великой Отечественной. Проект станет символом межнационального единства и подчеркнет вклад народов Севера в общую Победу.

Сегодня никого из бойцов «оленьей армии» уже нет в живых. Но их подвиг – это история не только войны, а еще и удивительного взаимодействия человека с природой. Олени стали козырем, который фашисты не смогли перекрыть. Карельский фронт, где сражались батальоны, остался единственным участком, который войска вермахта так и не смогли преодолеть.