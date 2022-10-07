Он сам был как мамонт. Большой, редкий, реликтовый

Октябрь 7, 2022 - Актуально

В Национальной галерее Республики Коми состоялся вечер памяти геолога, историка геологии и горного дела, поэта и промышленного «генерала», альпиниста и государственного человека Николая Николаевича Герасимова. Его сын Илья назвал диск с песнями, который записал на стихи отца, «Мамонт».

Николай Герасимов.

Этого Человека невозможно забыть. Его помнит целая когорта «отмотавших свою пургу» и переехавших в более теплые края воркутинцев, помнят соратники по геологии, друзья художники, коллеги по Минпрому. Помнят не только в Коми, но и во многих городах России и на его малой родине в Костромской области… В ноябре 2018-го Николай Николаевич уехал на плановую операцию в медицинский центр Алмазова в Санкт-Петербурге. Обещал скоро вернуться, у него было множество планов, которым, увы, уже не суждено сбыться. А ведь ему было всего-то 62…
Прошло 4 года и все это время появляются новые поводы для встреч. В 2020 году вышел двухтомник стихов и воспоминаний о Николае Герасимове под названием «Моя звезда была Полярной». С помощью друзей сборник издала супруга Ольга Белова. В 2021 году близкий друг, телеоператор Владимир Полянский сделал прекрасный документальный фильм «Гора остается горой», в основу которого легли видео из личного архива Герасимова-альпиниста (фильм можно посмотреть на Ютубе). И вот – новый повод – концерт в Национальной галерее. Не все знали, а из тех, кто знал, не все слышали песни, написанные Ильей Герасимовым на стихи отца. Да, в общем, в тот вечер в галерее он спел эти 11 песен на публику впервые.
– Это был тяжелый концерт, – признался позже профессиональный музыкант. Оказалось, что сын не меньший романтик, чем батя. Видно было, что волновался, но справился блестяще.

Илья исполнил песни отца.

Камертон территории

«Знаковая личность, без которых не интересно. Человек перепробовал все: был геологом, партийцем, чиновником и всюду на своем месте», – так рассказал о Герасимове в интервью телеканалу «Юрган» воркутинец Анатолий Попов. «Николай Николаевич – фигура знаковая не только для Воркуты. Это камертон территории…» – считает искусствовед Ольга Орлова. «Мы даже до конца не понимаем масштаб его личности и как нам повезло быть его современниками», – отмечали все участники презентации диска.
Николай Николаевич на свои деньги помогал издавать книги и альбомы, спонсировал пленэры, был главой Попечительского совета Национальной библиотеки республики. «Наш Третьяков и Савва Морозов» назвал его художник Геннадий Дмитриев.

«А гора остается горой…»

Герасимов приехал в Воркуту по распределению в 1978 году, закончив с красным дипломом геофак МГУ. Сам выбрал Север и никогда не жалел об этом. Начинал работать в объединении «Полярноуралгеология». С 1995 по 2002 годы был его директором.
«Бесконечное уважение вызывали его работоспособность, сила духа, мощная энергетика, глубокие профессиональные знания и широкая эрудиция. А еще умение оставаться собой в любых обстоятельствах и общении на любом уровне. Абсолютное отсутствие чванства и высокомерия», – отмечали друзья.
Альпинизм стал отдушиной для Герасимова-чиновника. Многие ходят в горы, но не всем дано покорять вершины. Альпинисту Николаю Герасимову покорились Гокио-Ри и Кала Паттар в Гималаях, Мак-Кинли, Арарат, Эльбрус и Казбек, Килиманджаро, Аконгкагуа, Белуха и Монблан, Народная, Манарага.
«Когда вершина покорена, остается чувство сожаления, которое не проходит, пока не нацелишься на новый подъем, не ринешься к новой, неизведанной высоте», – говорил он.
«На любом восхождении, на любой тропе есть время подумать о делах, которые делаешь на земле. Правильно ли делаешь? И нужно ли их делать вообще? Подумать о людях, которые окружают тебя. Любимых ты не долюбливаешь, растрясая душу на вся и всех. И каждый раз, возвращаясь, ты думаешь жить по-новому, быть чутче, добрее…», – так писал он в своем дневнике.
«Отец мне помогает. Смотреть на нашу страну чуть дальше, чем на кончик своего носа, думать о ней чуть больше, чем о своем животе… Прожив рядом с такой вершиной, уже невозможно жить и думать по-другому», – признался сын. Интервью с Ильей Герасимовым, записанное телеканалом «Юрган», можно посмотреть в передаче «Детали. Живой звук» 8 октября в 17.00 на канале ОТР.

Лиля ВОВК.

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