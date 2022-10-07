В Национальной галерее Республики Коми состоялся вечер памяти геолога, историка геологии и горного дела, поэта и промышленного «генерала», альпиниста и государственного человека Николая Николаевича Герасимова. Его сын Илья назвал диск с песнями, который записал на стихи отца, «Мамонт».

Этого Человека невозможно забыть. Его помнит целая когорта «отмотавших свою пургу» и переехавших в более теплые края воркутинцев, помнят соратники по геологии, друзья художники, коллеги по Минпрому. Помнят не только в Коми, но и во многих городах России и на его малой родине в Костромской области… В ноябре 2018-го Николай Николаевич уехал на плановую операцию в медицинский центр Алмазова в Санкт-Петербурге. Обещал скоро вернуться, у него было множество планов, которым, увы, уже не суждено сбыться. А ведь ему было всего-то 62…

Прошло 4 года и все это время появляются новые поводы для встреч. В 2020 году вышел двухтомник стихов и воспоминаний о Николае Герасимове под названием «Моя звезда была Полярной». С помощью друзей сборник издала супруга Ольга Белова. В 2021 году близкий друг, телеоператор Владимир Полянский сделал прекрасный документальный фильм «Гора остается горой», в основу которого легли видео из личного архива Герасимова-альпиниста (фильм можно посмотреть на Ютубе). И вот – новый повод – концерт в Национальной галерее. Не все знали, а из тех, кто знал, не все слышали песни, написанные Ильей Герасимовым на стихи отца. Да, в общем, в тот вечер в галерее он спел эти 11 песен на публику впервые.

– Это был тяжелый концерт, – признался позже профессиональный музыкант. Оказалось, что сын не меньший романтик, чем батя. Видно было, что волновался, но справился блестяще.

Камертон территории

«Знаковая личность, без которых не интересно. Человек перепробовал все: был геологом, партийцем, чиновником и всюду на своем месте», – так рассказал о Герасимове в интервью телеканалу «Юрган» воркутинец Анатолий Попов. «Николай Николаевич – фигура знаковая не только для Воркуты. Это камертон территории…» – считает искусствовед Ольга Орлова. «Мы даже до конца не понимаем масштаб его личности и как нам повезло быть его современниками», – отмечали все участники презентации диска.

Николай Николаевич на свои деньги помогал издавать книги и альбомы, спонсировал пленэры, был главой Попечительского совета Национальной библиотеки республики. «Наш Третьяков и Савва Морозов» назвал его художник Геннадий Дмитриев.

«А гора остается горой…»

Герасимов приехал в Воркуту по распределению в 1978 году, закончив с красным дипломом геофак МГУ. Сам выбрал Север и никогда не жалел об этом. Начинал работать в объединении «Полярноуралгеология». С 1995 по 2002 годы был его директором.

«Бесконечное уважение вызывали его работоспособность, сила духа, мощная энергетика, глубокие профессиональные знания и широкая эрудиция. А еще умение оставаться собой в любых обстоятельствах и общении на любом уровне. Абсолютное отсутствие чванства и высокомерия», – отмечали друзья.

Альпинизм стал отдушиной для Герасимова-чиновника. Многие ходят в горы, но не всем дано покорять вершины. Альпинисту Николаю Герасимову покорились Гокио-Ри и Кала Паттар в Гималаях, Мак-Кинли, Арарат, Эльбрус и Казбек, Килиманджаро, Аконгкагуа, Белуха и Монблан, Народная, Манарага.

«Когда вершина покорена, остается чувство сожаления, которое не проходит, пока не нацелишься на новый подъем, не ринешься к новой, неизведанной высоте», – говорил он.

«На любом восхождении, на любой тропе есть время подумать о делах, которые делаешь на земле. Правильно ли делаешь? И нужно ли их делать вообще? Подумать о людях, которые окружают тебя. Любимых ты не долюбливаешь, растрясая душу на вся и всех. И каждый раз, возвращаясь, ты думаешь жить по-новому, быть чутче, добрее…», – так писал он в своем дневнике.

«Отец мне помогает. Смотреть на нашу страну чуть дальше, чем на кончик своего носа, думать о ней чуть больше, чем о своем животе… Прожив рядом с такой вершиной, уже невозможно жить и думать по-другому», – признался сын. Интервью с Ильей Герасимовым, записанное телеканалом «Юрган», можно посмотреть в передаче «Детали. Живой звук» 8 октября в 17.00 на канале ОТР.

Лиля ВОВК.