Житель Усть-Цильмы Владимир Ермаков прислал в редакцию фотографии, на которых видны люминесцентные лампы, выброшенные в мусорные контейнеры возле аэропорта.

Как известно, эти лампы содержат пары ртути и относятся к первой категории опасных отходов. Он сообщил об этом в отдел ГО и ЧС администрации, однако никто на его сообщение не отреагировал.

Тем самым, по словам В. Ермакова, усть-цилемские власти продемонстрировали свое отношение к проблеме отходов. Хотя в других районах чиновников жестко наказывают за опасный мусор. Так, недавно в Воркуте возбуждено уголовное дело о несанкционированной свалке ртутьсодержащих ламп. Там городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами I и II классов опасности. Установлен факт размещения строительных отходов вперемешку с отработанными ртутьсодержащими лампами. После этого отходы были перенесены в безопасное место для дальнейшей утилизации. Кроме того, следственный отдел по г. Воркуте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Владимир Ермаков сильно сомневается, что такой же реакции надзорных органов можно ожидать в его родной Усть-Цильме. Во-первых, существующая невдалеке от села огромная свалка, куда свозятся отходы из всех населенных пунктов района, не является санкционированным полигоном, и мусор там не разделяется. Во-вторых, свалки этой не должно существовать в принципе. Ведь все отходы, согласно официальным бумагам, регулярно вывозятся «Региональным оператором Севера» на полигон в Ухте.

Напомним, что не так давно в Усть-Цильме побывала комиссия во главе с зампредом правительства Коми Ириной Бахтиной. Она заверила жителей села в том, что меры будут приняты и незаконную свалку уберут.

Но на прошлой неделе госпожа Бахтина покинула республику, и теперь ее обещания ничего не стоят. Значит, свалка в Усть-Цильме будет расти, а ртутные лампы и другие опасные отходы по прежнему станут появляться в мусорных контейнерах?

Анатолий ПОЛЬКИН.