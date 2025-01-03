Шагом отчаяния можно назвать внесение в повестку работы конференции коми народа в Усть-Цилемском районе вопроса о примитивном и опасном способе уничтожения твердых бытовых отходов (ТБО).

Региональному оператору Севера крайне невыгодно заниматься вывозом ТБО из Усть-Цилемского района на свалку под Ухтой, которая находится примерно в 360 километрах от райцентра. Поэтому есть сомнения, что прямо-таки весь мусор вывозится. Тем более, если учитывать общеизвестный факт: сегодня в Коми по оценке экологов насчитывается несколько сотен несанкционированных свалок.

Мартышкин труд

В резолюции конференции мусорная тема была главной. В частности, депутатам Госсовета Коми рекомендовано выйти с законодательной инициативой в Госдуму России о прекращении взимания платы за вывоз ТКО с временно отсутствующих собственников домов, что подтверждается показаниями приборов учета потребления электроэнергии, газа и воды.

Минприроды Коми предложено начать осуществлять контроль по вывозу мусора и заняться ликвидацией несанкционированных свалок; проработать вопрос с региональным оператором о вывозе раздельно собранного мусора. На территории района есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но этот процесс доведен до абсурда, поскольку все равно весь мусор загружается в одну машину. Получается мартышкин труд. Надо незамедлительно решать вопросы по сбору и утилизации отходов первой и второй групп опасности. Речь идет об отходах, которые веками не распадаются и содержат ртуть, свинец, таллий, полоний. Это, например, ртутные и люминесцентные лампы, градусники, трансформаторы, конденсаторы, синтетические и минеральные масла, перечень длинный. Куда сегодня все это «добро» девается, никто не знает. А потом мы удивляемся, почему в Коми растет число онкобольных.

Сельской глубинке также требуется увеличение бюджетных расходов на

обустройство площадок для временного хранения (со сроком накопления до 11 месяцев) твердых бытовых отходов в поселениях.

Бузы не надо!

В проекте резолюции был еще один пункт, который подвергся острой критике со стороны гражданских активистов из Комитета спасения Печоры. А именно: «В целях решения проблемы с размещением твердых коммунальных отходов на территории Усть-Цилемского района необходимо реализовать проект по созданию в пяти километрах от села Усть-Цильма новой системы обращения с отходами, а именно – приобрести установку (инсинератор HURIKAN 300) для утилизации ТКО…»

По мнению экоактивистов, общественное движение «Коми войтыр» не просто так вспомнило об опасном и варварском способе утилизации ТБО, который продвигала еще команда экс-главы Коми Сергея Гапликова. Возможно, кто-то в коридорах власти подсказал?

Правда, в итоговый документ идея установки инсинератора в Усть-Цилемском районе не была включена, поскольку стало очевидным, что население может взбунтоваться, да и экологи вновь начнут бузить.

Опасный пепел

Инсинератор (он же термодеструктор) – это, по словам председателя Комитета спасения Печоры Ивана Иванова, по сути, железный короб, где после заливки какой-нибудь горючей жидкости (бензин, солярка и т.п.) сжигается мусор. При сжигании неминуемо образуются диоксины и фураны, которые попадут в воду и воздух с пеплом и накопятся в золе и шлаке. Именно эти супертоксиканты провоцируют резкое увеличение случаев появления злокачественных опухолей.

Понятно, что золу и шлак, образовавшиеся после сжигания, для обеззараживания за тысячу километров в Кировскую область никто не повезет. Все это свалят на площадках временного хранения или в Ухту «под шумок» отправят.

Сегодня в Усть-Цильме есть реальная экологическая проблема, на которую власть вообще не обращает внимания – это жидкие бытовые отходы. Из выгребных ям их выкачивают и выливают где придется. Нет ни очистных сооружений, ни официальных мест для их размещения. Но денег местные чиновники на решение этой проблемы у Желтого дома почему-то не просят.

Сергей МОРОХИН.