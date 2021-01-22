Сегодня много говорится о проблеме бездомных животных: в Ухте вообще введен режим повышенной готовности для звена системы предупреждения и ликвидации ЧС. Причина – нападения бездомных собак на людей.

А вот в Синдоре на днях строители, занятые на возведении компрессорной станции на новой ветке газопровода, с особой жестокостью убили целую стаю поселковых собак.

Эти собаки были вовсе не агрессивные, их подкармливали многие вахтовики. Но не всем это, видимо, нравилось, и приезжие (из бывших стран СНГ) решили вопрос с присутствием собак кардинально: их затаскивали по одной в будку машины-кунга и там забивали.

Работала на забое целая команда. Причем забили не только взрослых особей, но и щенков. Всех убитых вывезли на свалку и там бросили. Люди потом видели, как этот кунг отмывали от крови…

Надо отметить, что в Синдоре сейчас хватает строителей, и многие смотрели на собачью стаю как на приятелей, подкармливали животных, которые приходили к рабочей столовой. Особенной любовью пользовались подрастающие щенки, которые были почти домашними. Убили и их…

Самое грустное в том, что в Синдор были вызваны сотрудники фирмы по отлову безнадзорных животных. Они опоздали: приезжие иностранцы расправились с собаками в одночасье. Жестоко, без всякого сострадания. У нас так делать не принято, закон не позволяет. Но будут ли приняты меры к заезжим рабочим? Или им закон не писан?

Павел НИКОЛАЕВ,

рабочий.