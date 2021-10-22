С 27 по 31 октября в Сыктывкаре на сцене театра оперы и балета Республики Коми пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. Один из старейших профессиональных театров оперетты приедет в Коми впервые.

Питерские артисты приедут в республику, так сказать, в рамках творческого обмена. Напомним, что в июне 2021 года, в честь 100-летия Коми, Театр оперы и балета РК представил свои спектакли на сцене театра музкомедии. «Наш театр очень тепло принимали в Санкт-Петербурге. Теперь мы с нетерпением ждем коллег с ответным визитом», – сообщил журналистам директор театра оперы и балета РК Дмитрий Степанов.

За четыре дня сыктывкарцы увидят три оперетты и гала-концерт. 27 октября пройдет премьерный для театра музкомедии яркий и страстный спектакль «Фраскита» Ф. Легара, 28 октября – любимая и питерскими зрителями, и самими артистами оперетта «Граф Люксембург» Ф. Легара. 29 октября – «Лето любви». Это бенефисный спектакль примадонны театра Светланы Луговой, в котором также участвует известный сыктывкарской публике Заслуженный артист Республики Коми Александр Байрон (он работал в театре оперы и балета РК в 1990-х годах). Всего в гастрольной группе 150 человек: солисты, артисты оркестра, хора и балета, специалисты постановочной части.

В гала-концерте 30 октября примут участие все ведущие солисты театра музкомедии. «В концертной программе мы покажем все, что составляет богатство мировой классики оперетты», – пообещал сыктывкарцам гендиректор театра Юрий Шварцкопф.