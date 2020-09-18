Осень — пора забот, ведь впереди суровая зима. И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но мы можем помочь им подготовиться к холодам.

Чем удобрять

Осенью растениям требуются фосфор и калий. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям.

А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате, не успев подготовиться к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.

Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.

Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.

Как бороться с болезнями

Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища — в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие возбудители болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.

Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, — опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500-700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.

Как обрезать

В нашем климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. Осенью обычно проводят санитарную обрезку — удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь.

Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники. На смородине, крыжовнике, малине обрезают старые, а также слабые и неудачно расположенные ветви. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.

Что сажать

Осень — время посадки деревьев и кустарников. Чтобы легче было сориентироваться при покупке саженцев, придерживайтесь таких рекомендаций: выбирайте для посадки растения в возрасте одного года или двух лет с хорошо развитой корневой системой (длиной примерно 30 — 40 см для растений с открытой корневой системой). Высота однолетки должна быть примерно 1 м, а двухлетки — 1,5 м.

Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.

Из овощей под зиму сажают чеснок, лук, морковь. Под зиму можно сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.

Вероника ШЕРСТНЕВА, агроном.