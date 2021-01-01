3 февраля 1905 года главнокомандующий войсками Московского военного округа, пятый сын Александра II Сергей Романов был убит эсером-террористом Иваном Каляевым. За несколько лет до этой трагедии великий князь совершил инспекционную поездку по Северу Российской империи и заехал на несколько часов в Усть-Сысольск. Это был единственный визит члена августейшей семьи Романовых в будущую столицу Коми края.

Плата за «Ходынку» и «кровавое воскресенье»

Личность Сергея Александровича до сих пор вызывает споры. Одни считают его святым, другие весьма грешным человеком. Первые отмечают его скромность, набожность и тонкую душевную организацию. Вторые говорят о нем как о холодном гордеце и виновнике гибели невинных людей.

К моменту его визита в Усть-Сысольск он занимал должность московского генерал-губернатора. Революционно настроенные современники считали Сергея Александровича ответственным за катастрофу на Ходынском поле, произошедшую во время коронации его племянника Николая II. А 9 января 1905 года он был в числе тех, кто настаивал на расстреле мирной рабочей демонстрации в Петербурге, получившей название «кровавое воскресенье».

За это великий князь и поплатился своей жизнью. Бомба, брошенная в его карету возле Никольской башни Кремля, разорвала тело великого князя на части.

Не менее трагичной оказалась судьба его жены Елизаветы Федоровны – внучки английской королевы Виктории, старшей сестры русской императрицы Александры Федоровны. Великая княгиня тяжело переживала гибель супруга, однако она посетила Ивана Каляева в тюрьме, передала ему прощение от имени Сергея Александровича и подарила Евангелие. Вскоре после этого она продала все свои драгоценности и на вырученные деньги основала женский монастырь, получивший название Марфо-Мариинская обитель милосердия, поселилась в нем и вела подвижническую жизнь. Ночами Елизавета Федоровна ухаживала за тяжелобольными, а днем обходила беднейшие кварталы, посещала трущобы Хитрова рынка, вызволяя оттуда малолетних детей.

В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня была убита большевиками и сброшена в шахту неподалеку от города Алапаевска.

Однако все это произойдет гораздо позже. А в конце 19-го века основы самодержавия еще казались незыблемы.

Встречали криками «Ура!»

Путешествие великого князя началось с Вологды, куда он прибыл 29 мая 1898 года на поезде. Там он пересел на пароход «Царевна» и шесть дней плыл до Усть-Сысольска. В пути судно останавливалось в Тотьме, Сольвычегодске, Великом Устюге, Яренске и Усть-Выми. Будущая столица Коми республики была конечной точкой маршрута.

Как сообщала освещавшая этот вояж газета «Вологодские епархиальные ведомости», ровно в полдень 3 июня «Царевна» причалила к берегу Сысолы примерно в том месте, где сейчас находится центр недостроенной набережной. Встречала августейшую особу огромная толпа горожан. Как только великий князь вступил на трап, раздалось дружное «Ура!». И эти восторженные крики продолжались в течение всего визита. Где бы ни появлялся высокий гость, сначала наступала тишина, а затем кто-то начинал вопить «Ура!», и народ тут же подхватывал.

Специально к его визиту горожане построили небольшую беседку с проходом в одну и в другую стороны. Сергей Александрович прошел через нее, его встретили представители местной власти и множество повозок, чтобы он мог продолжить на них путь по городу. Но не успел великий князь воспользоваться одной из бричек, как от толпы отделился отставной матрос Степан Белоголов, встал перед ним на колени и протянул огромную стерлядь, пойманную накануне в Сысоле.

Сергей Александрович отдал рыбу помощнику, сам уселся в бричку купца Инкина, и вся процессия двинулась к Троицкому собору, который располагался на месте нынешнего стадиона в Кировском парке.

Кубок великого предка

Посещение храмов сопровождалось праздничными молитвенными песнопениями – тропарями. Возле Троицкого собора для великого князя два детских хора – приходского и трехклассного училищ – исполнили тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя». Затем ему дали подержать кубок, подаренный Петром Первым вятскому купцу Ивану Васильевичу Саватьеву, проложившему торговый путь в Китай через Монголию. Этот купец в свою очередь передал награду Троицкому собору. Таким образом великий князь прикоснулся к реликвии своего прославленного предка. Там же Сергею Александровичу продемонстрировали икону, написанную на пожертвования жителей Усть-Сысольска в память 25-летия царствования императора Александра II.

От Троицкого собора великий князь со свитой направился в собор Стефана Пермского, стоявший на месте нынешнего памятника Ленину. И там для него вновь спели тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя» – на этот раз ученики духовного училища и ученицы женской прогимназии. Хотя с деяниями святителя земли Коми Сергей Александрович уже успел познакомиться в селе Усть-Вымь, но протоиерей храма на всякий случай вкратце напомнил августейшей особе основные вехи жития Стефана Пермского и поднес икону, написанную местным живописцем-самоучкой, к которой великий князь приложился.

К тому времени Стефановский собор был уже построен, но еще не отделан, поэтому Сергей Александрович поинтересовался причинами задержки окончания работ, осмотрел иконы, подаренные Священным синодом и в разговоре со смотрителем училища похвалил учеников за пение.

Неподалеку от храма находилась Земская управа, внутри и возле которой специально к приезду великого князя местные чиновники подготовили выставку. На ней были представлены изделия народных промыслов, заводского и кустарного производства. Сергею Александровичу они понравились, и он даже купил несколько творений местных кустарей.

Самыми интересными экспонатами оказались расположенные в саду управы избушки рыбака и охотника. Возле каждой из них находились соответственно рыбак в зырянской одежде со снастями для рыбной ловли и охотник, чистивший ружье, а рядом с ним – две лайки зырянской породы. Увиденное настолько впечатлило гостя, что он попросил сопровождавшего его фотографа сделать несколько снимков.

Пока Сергей Александрович фотографировался, к нему подошли выльгортские умельцы Александр Налимов и Михаил Ватаманов и поднесли в дар фисгармонию собственного изготовления. Трудно сказать, где и как они научились мастерить столь диковинный для глухой провинции клавишно-пневматический музыкальный инструмент. По мнению историка Игоря Сажина, один из купцов, вероятно, привез ее в Усть-Сысольск, умельцы из Выльгорта попросили у хозяина разрешения его разобрать и склепали точно такой же.

Как бы то ни было, но таким подарком гость был очень польщен.

Миссия выполнима

Но основная цель поездки августейшей особы заключалась не в посещении храмов и органов местной власти. Он прибыл для инспекции объектов военного ведомства. И если торжественной встречей Сергей Александрович остался доволен, то вторая часть визита вызвала некоторое неудовольствие.

Конечно, в захолустном Усть-Сысольске не было никаких сколь-нибудь значимых воинских формирований, но существовало управление воинского начальства, занимавшееся набором солдат на военную службу. Располагалось оно неподалеку от пересечения нынешних улиц Домны Каликовой (в то время Юго-Загородная) и Кирова (Набережная).

Великий князь осмотрел казармы конвойных команд, попробовал их пищу, проверил, как ведется делопроизводство. Библиотека его порадовала, но ветхую деревянную казарму он признал неудовлетворительной. Чиновники его тут же заверили, что построят новую сразу по получении утвержденного плана.

Показали ему и цейхгауз, в котором хранился запас вооружения из двухсот винтовок и целой кучи сабель, обмундирования нижних чинов, призываемых при мобилизации, и снаряжения для дружины ратников ополчения. Эта одежда больше годилась для театральной костюмерной, чем для пеших военных походов, поскольку представляла из себя мундиры гусар и улан времен Крымской войны. Как Сергей Александрович отнесся к этому маскараду, история умалчивает.

Выполнив основную миссию, великий князь направился на пристань, но по пути заглянул в Духовное училище (ныне там располагается Национальная галерея Коми), где ему уже в третий раз спели «Спаси, Господи, люди Твоя». Восторженный народ снова кричал «Ура!», а на беседке уже красовалась надпись «Счастливый путь».

Перед отплытием он позвал к себе на пароход купца Инкина, откуда тот вернулся на берег со счастливой улыбкой на лице. Великий князь за хорошо оказанные услуги подарил ему перстень. Именно этот перстень потом сыграл в жизни купца роковую роль. Два года Инкин занимал под дорогое украшение деньги и в итоге стал полным банкротом…

В целом же поездкой по Северу Сергей Александрович остался доволен. Вскоре после возвращения в Москву он направил на имя вологодского вице-губернатора А. Лаппы-Старженецкого, сопровождавшего его в этом турне, телеграмму: «Еще раз хочу вас сердечно поблагодарить за все ваши хлопоты и сказать вам, что я вернулся домой под чудными впечатлениями моей вологодской поездки. Сергей».

Игорь БОБРАКОВ.

Фото с сайта http://oldsyktyvkar.ru.