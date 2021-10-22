Осторожно, бездорожье! Министр Кузьмичев не сумел обрадовать депутатов парламента

20 октября в Госсовете РК состоялось совещание, на котором прошла своеобразная «презентация» государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы». Ее представил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Кузьмичев.

Руководитель ведомства оптимистично заявил, что в ближайшие два года Коми получит 17,8 млрд рублей на дорожное хозяйство. «В 2021 году на отрасль предусмотрено порядка 6 млрд рублей, в том числе 1,17 млрд рублей из федерального бюджета. В 2022-2024 годах из федеральной казны планируется поступление 2,21 млрд рублей», – отметил Игорь Кузьмичев.

Однако приведенные цифры не вызвали оптимизма у народных избранников. На «презентационных» слайдах депутаты увидели, что в 2022 году дорожный фонд составит 5,3 млрд рублей. Хотя в текущем году денег в фонде было больше – 6 миллиардов. А информация о том, что в 2022 году в Коми собираются отремонтировать всего 20 километров региональных дорог и 12 км местных, вызвала явное недовольство. Ведь сам же министр сообщил, что для достижения положительной динамики надо ежегодно ремонтировать не менее 90 километров региональных дорог. Однако денег на это нет.

«Нулевое» строительство

На совещании было отмечено, что еще сравнительно недавно республика строила до двухсот километров дорог в год. А сейчас речь идет о ремонте каких-то жалких 30 км. Для бездорожного региона – это капля в море!

По словам г-на Кузьмичева, одним из приоритетных направлений в дорожном хозяйства является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования существующих дорог, на содержание которых уходит основная часть средств. Значительно меньше идет на ремонт дорог, на строительство не выделяется ничего.

Доля автодорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, с 2021 по 2024 годы будет неуклонно снижаться. В этом году она равна 49,7 процента, а через три года упадет на 4 процента. И где же тут можно увидеть развитие?

Тем не менее, докладчик заявил, что «министерство продолжит работу по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета, а также юридических лиц на осуществление дорожной деятельности».

Подайте на бедность?

Депутат Владимир Жариков задал министру простой вопрос: что нужно сделать, чтобы заветные 90 километров, которые необходимо ремонтировать в обязательном порядке, приводились в нормативное состояние? В какие двери стучаться и какие меры принимать? И что конкретно делает ведомство для увеличения объема ремонтируемых дорог?

Министр ответил, что программа верстается на основе прогнозов наполнения бюджета, распределения средств, первоочередности целей и возможностей республиканского бюджета. Он подчеркнул, что бюджет дефицитный, по дорожной отрасли не хватает двух миллиардов рублей. По его мнению, выпадение этих доходов не может не сказаться на объемах выполняемых работ. «Поэтому то, что представлено в программе, мы выстраиваем из того, что есть гарантированный источник», – заявил министр.

По его словам, «невозможно выходить на конкурсы с тем, на что нет обеспечения». Над этим обеспечением правительство республики якобы и «работает». Эта «работа», вероятно, сводится к тому, чтобы клянчить деньги у федерального центра. Например, есть обращение главы Коми к президенту, в котором заявлена потребность на дороги в размере 98 млрд рублей. Коми в этом году защищала планы по программе развития опорной дорожной сети, которая предполагает софинансирование в размере 3,5 млрд рублей.

– Мы с нашей стороны как исполнительная власть имеем задачу заходить во все возможные программы, которые есть, – заявил Игорь Кузьмичев.

Как отметил после совещания депутат Николай Братенков, проект был представлен, собравшиеся его послушали, но на многие вопросы ответа не получили.

Анатолий ПОЛЬКИН.