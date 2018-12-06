«Остров Невезения» в Корткеросе есть

Жители поселения «Керес», куда входят одноименное село, поселок Уръель, деревни Эжол и Лаборем, снова оказались в транспортной блокаде. От центра их отделяет не только сотня километров, но и река Вычегда. Уже почти месяц они не могут выехать на «большую землю». Причина – унесенный шугой наплавной мост.

– Руководство района не смогло ни мост сохранить, ни оборудовать ледовую переправу. Из-за этого не курсирует «рейсовка». А рейсовый автобус для многих сельчан – единственное средство, на котором можно попасть в центр. На прошлой неделе я не смогла уехать в город, а мне надо было в больницу, – возмущена сельчанка Татьяна Ветошкина. – Власти к нам не приезжают, с населением не встречаются, а из райцентра нам указывают: мол, ездите по старинке, в объезд через Усть-Куломский район. Но каждая поездка по «убитой» дороге, особенно для больных и престарелых, превращается в мучение.

Автобус «на приколе»

– На что мне жить? У меня трое детей, нужно и налоги платить, – рассказывает индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозкой пассажиров, житель Уръеля Виктор Зюзев. – В последний рейс ездил 10 ноября. Утром переехал еще по понтонному мосту, а на обратном пути появился «шлагбаум» – мост уплыл. Пришлось возвращаться вкруговую, через Усть-Куломский район. С тех пор рейсовый автобус стоит на «приколе», я без средств к существованию, пассажиры не могут выехать.

По словам предпринимателя, рейс в объезд через соседний район ему будет влетать в копеечку. Если расстояние по реке один километр, то по этой дороге придется обогнуть только в одну сторону лишние 100 км. 23-местный «пазик» за эти 100 км «съест» не менее 30 литров топлива. Зимний расход будет еще больше. К тому же по этому направлению у автоперевозчика не согласована карта маршрута.

– Я вожу льготную категорию пассажиров. Причем не только жителей поселения «Керес», но и пассажиров из Подтыбка, Вомына, Сторожевска. В таком случае районные власти могли бы предусмотреть дотации на бензин для перевозчиков пассажиров из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов. Хотя бы дотировали расходы топлива на эту сотню лишних километров.

Кто виноват?

– У нас все в дорогу упирается. Стали ездить в объезд, тут же цены в магазинах подскочили. Каждый лишний километр бьет по карману населения, – говорит глава поселения «Керес» Елена Королева.

В октябре власти Корткеросского района заявили, что понтонный мост через Вычегду в районе Подтыбка (Аныбская переправа) убирать на зиму не будут. Но 10 ноября его сорвало шугой. Как утверждают местные жители, конструкция отплыла почти на 700 метров. Попытки сдернуть мост так и не увенчались успехом. В связи с погодными условиями масса льда «нарастала» по периметру конструкций. Было принято решение о разъединении моста по секциям, чтобы по частям вернуть его на место.

– При попустительстве районных чиновников и обслуживающего предприятия МУП «Успех» жители двух районов остались без моста, лишились бесперебойного движения. Тут прежде виноват человеческий фактор, а не природная стихия. Мост – стратегический объект, и обслуживающая компания должна была готовиться на случай ЧП. Если бы вовремя провели укрепительные работы мостовой конструкции (сваи необходимо было забивать, а не закапывать), то такого форс-мажора не случилось бы, – считает Виктор Зюзев.

Наталья КОЛОДИНОВА.