От фискалов не спрятать ни баню, ни гараж

Итак, выборы прошли, и российское правительство уже приготовило очередной «подарок». На сей раз — для владельцев частных участков.

С 2018 года под налогообложение попадут не только дома, но и малые сооружения на участках — баня, гараж, коровник, сарай, теплица, гостевой домик и т.д.

Никакие заборы не помогут хозяину спрятать строения, поскольку для регистрации объектов администрации регионов смогут использовать спутниковые фотографии или данные с беспилотников. Налог начислят автоматически при проведении аэрофотосъемки…

Под налогообложение попадут только капитальные сооружения, получившие номер в ЕГРН, вне зависимости от типа земель (будь то дачные и садовые участки, земли индивидуального жилищного строительства).

Владельцы уже опасаются возможных ошибок, когда в реестр могут попасть незначительные хозяйственные постройки, например, беседка, теплицы. Их легко разобрать, перенести и потому нельзя считать недвижимостью. Обжаловать ошибки придется в суде, а это хлопотно, дорого.

Является ли гараж, баня, сарай объектом недвижимости или нет, определяется в ходе кадастровых работ, отметили в Росреестре. Основное условие недвижимости определено Градостроительным кодексом: неразрывность здания с земельным участком и невозможность его перемещения без конструктивных изменений. То есть это сооружение на крепком фундаменте.

При добровольной регистрации дачных участков кадастровый инженер составляет межевой план и указывает в нем все объекты недвижимости. Есть и ряд льгот, например, для пенсионеров.

Только одно из хозяйственных строений (дача, сарай, хозблок, гараж, беседка) на участке может получить налоговую льготу при условии, если оно не превышает по площади 50 кв. м. Остальные подпадут под налог.

Чиновники убеждены, что коровник и баня тоже имущество, хоть и маленькое. Значит, налоги на них надо платить.

По оценкам Счетной палаты, в России может насчитываться 100-150 млн незарегистрированных в ЕГРН объектов.