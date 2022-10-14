Один из руководителей Коми научного центра УрО РАН как-то заявил, что Сыктывкар занимает первое место по «академической плотности населения», то есть по числу ученых на одного жителя города. Трудно сказать, насколько это верно, но семь академических институтов, Сыктывкарский университет и еще целый ряд вузов делают столицу Коми, возможно, самым умным городом с четвертьмиллионным населением.

О том, как бывший погост Усть-Сысола превратился в крупный научный центр, рассказал на очередной познавательной прогулке в рамках «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин.

«Наделал им много сует»

Первым ученым, попавшим в далекий Коми край, стал ученик Ломоносова Иван Лепехин. В 1768 году он отправился в академическую экспедицию по российским провинциям, чтобы описать эти неведомые столичным жителям земли. Спустя четыре года ученый добрался до реки Сысолы и открыл для себя коми-зырян.

Судя по «Дневным запискам путешествия…», этот народ поначалу произвел на Лепехина далеко не самое благоприятное впечатление. Он увидел совершенно бедные дома и не слишком удачное ведение земледелия. Ученый отметил, что именно к ним лучше всего подходит Божие слово: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». И вовсе не потому, что зыряне грешат более других людей, «но сию тяжкую работу сами они на себя возлагают». В частности, держат мало скота, а потому им недостает навоза для удобрения пашни.

Достигнув Усть-Сысольского погоста, Лепехин решил встретиться с местными богачами Сухановыми, которые впоследствии сыграли решающую роль в обретении этим селением статуса города. К тому времени династия, берущая свое начало от среднего крестьянина Федьки-беса, уже шагнула в купеческое сословие. И знакомство с ученым мужем из самого Санкт-Петербурга сделало бы им честь и еще выше приподняло бы их в глазах земляков. Но, увы, эффект был обратный. Как пишет сам Лепехин, «малолюдный мой приезд наделал им много сует, и я с великим трудом мог добиться, чтоб допущену быть пред лице сего зырянина и уверить его письменными свидетельствами о наложенной на меня должности».

Как выяснилось, должность академика по естественным наукам показалась Сухановым подозрительной. Не зная, что это такое, они решили: этот человек не иначе, как неведомый разбойник, вроде одного из тех, что 33 годами ранее разграбили и сожгли их двор, убив Ивана Суханова и дочерей его брата Петра.

После такого недружелюбного приема еще четыре десятилетия никаких ученых мужей в этих краях не появлялось.

Медведи как прообразы ученых

Следующего академика – астронома и геодезиста Викентия Вишневского – устьсысольцы восприняли уже без неприязни, но с любопытством.

Викентий Карлович приехал в столицу Коми края в 1814 году и 25 марта на глазах удивленных местных жителей принялся шагами мерить какое-то пространство вокруг Троицкого собора. Горожанам было невдомек, что заезжий ученый на самом деле измеряет географические координаты Усть-Сысольска. Уездный город на Сысоле был далеко не единственной точкой маршрута одной из многочисленных экспедиций ученого, в ходе которых он определил географические координаты 250 населенных пунктов.

Прибывший в Усть-Сысольск через 23 года после Вишневского философ и этнограф Николай Надеждин отметил: «Зыряне – народ чудный. Они не только не пугаются учености, но даже питают к ней какое-то особое благоволение».

В отличие от своего предшественника Николай Иванович попал в столицу Коми края не для научных изысканий, а в ссылку. Возглавляемый им журнал «Телескоп» осмелился опубликовать «Философические письма» Петра Чаадаева, в которых автор весьма нелестно отозвался о прошлом и настоящем Российской империи.

Ехал в далекий северный город Надеждин с опаской, наслышавшись разного рода небылиц. Однако приняли ученого в Усть-Сысольске замечательно. Городничий встретил его в полной парадной форме и, вытянувшись во фрунт, доложил о состоянии города и уезда, а затем поселил его в уютном домике в хорошем месте.

Такой благосклонный прием Николай Иванович объяснил тем, что перед его приездом в Усть-Сысольск вологодские власти отправили туда бумагу, в которой Надеждин рекомендовался как «советник, кавалер и профессор». Городничий, по словам философа, знал высокое значение статского советника и кавалера, но значение профессора было для него чем-то мифическим и, следовательно, тем более важным. А пиетет местного населения перед наукой ссыльный ученый трактовал весьма своеобразно: «Вся северная Чудь в старину боготворила медведей, этих мохнатых отшельников, которых уединенные берлоги неоспоримо были первообразом ученых затворнических кабинетов».

Крузенштерн без парусов

Дело, начатое астрономом Вишневским, в 1843 году продолжили геолог Александр Кейзерлинг и морской офицер Павел Крузенштерн, сын выдающегося путешественника и ученого Ивана Крузенштерна. Они по поручению Министерства финансов и Корпуса горных инженеров прибыли в Коми край для геологических исследований и составления точной карты северных районов России.

Усть-сысольские купцы встретили ученых совсем не так, как в свое время Сухановы. В саду купца Торокановского Кайзерлинг и Крузенштерн установили приборы и провели исчисления географических координат. А после того, как гости двинулись дальше на Печору, им в качестве проводников выделили старшего лесничего уезда Греве и жителя местечка Кочпон Филиппа Попова.

С Греве ученым не повезло. Очень скоро выяснилось, что за семь лет своей работы он ни разу не побывал в восточной части уезда и оказался совершенно неприспособленным к полевым работам – все время прятался от комаров в закрытом пологе своей лодки. В конце концов лесничий не вытерпел, простонал: «Умираю!» и убежал. Совсем иное дело Попов, уже прославившийся участием в составлении первого русско-зырянского словаря. Его Крузенштерн охарактеризовал как «грамотного, расторопного и любознательного зырянина».

За три месяца маленькая экспедиция прошлась по всей Печоре до самых ее низовьев, затем вернулась в Усть-Сысольск, откуда оба ученых отправились в Петербург.

Плодотворный визит

19 июня 1933 года на речной пристани Сыктывкара толпился народ, над дебаркадером был растянут огромный плакат «Приветствуем лучших людей советской науки!». Сыктывкарцы встречали пароход, на борту которого прибыл во главе бригады советских ученых первый президент Академии наук СССР Александр Карпинский.

86-летний ученый вместе с более молодыми коллегами приехал в столицу Коми автономной области для всестороннего научного исследования природных богатств этого края и изучения потенциальных возможностей науки региона.

К тому времени Коми край уже не был забытым Богом и властью медвежьим углом. «Пиетет местного населения перед наукой», о котором писал Надеждин, привел к тому, что среди зырян появились такие выдающиеся умы, как писатель и философ Каллистрат Жаков и социолог Питирим Сорокин. Правда, первый к тому времени уже скончался в Риге, а второй в эти годы создавал в Америке социологический факультет Гарвардского университета.

Но были и те, кто не покинул родных мест. Среди них и один из родоначальников коми научной этнографической школы Алексей Сидоров. И именно ему при поддержке академика Карпинского удалось создать в 1934 году первый в Сыктывкаре Коми краеведческий научно-исследовательский институт.

Следующим толчком к развитию науки в Коми, как это ни парадоксально, стала Великая Отечественная война. В Сыктывкар из Архангельска и Мурманска эвакуировали Северную и Кольскую базы Академии наук СССР. В 1944 году их объединили в Базу АН СССР в Коми АССР. Ныне эта организация называется Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук».

P.S. Прерванная рыбалка

Спустя сорок лет после визита Карпинского Сыктывкар посетил его преемник на посту президента Академии наук СССР Мстислав Келдыш. Произошло это случайно и во многом спонтанно. Будущий академик Михаил Рощевский, в тот период заместитель руководителя Коми филиала АН СССР, участвовал в работе научной конференции в Москве. На заседании он сидел рядом с представителем Карелии, который говорил ему, что вот сейчас он подойдет к президиуму и пригласит президента Келдыша посетить родную республику. На самом деле это была формальность, поскольку его визит в Карельскую АССР был уже обговорен.

Михаил Павлович решил воспользоваться ситуацией и двинулся вслед за карельским коллегой. Уже в президиуме сыктывкарский ученый услышал, как Келдыш ответил согласием на приглашение, и вклинился в разговор со словами: «А в Карелию легче всего попасть через Сыктывкар». Келдыш удивленно поднял на него глаза, и тогда Рощевский просто попросил: «Приезжайте к нам», на что президент ответил: «Приеду».

Через месяц Михаил Рощевский, как он пишет в своих воспоминаниях, решил «нарушить трудовую дисциплину и после обеда удрал на рыбалку». Сел в лодку, отплыл в центр реки и вдруг увидел, как к нему подплывает другая лодка. Оказалось, его разыскивают, потому что был звонок из Москвы. Михаил Павлович примчался в свой кабинет, где ему сообщили: «Завтра приезжает Келдыш».

Одним из итогов этого визита стало трудоустройство сосланного за диссидентскую деятельность в поселок Краснозатонский доктора физико-математических наук Револьта Пименова в Коми филиал АН СССР в качестве руководителя лаборатории математики Института биологии.

Игорь БОБРАКОВ.

Республике «показали» Келдыша

Почему Рощевскому так и не удалось порыбачить?

Спустя 40 лет после визита Карпинского Сыктывкар посетил его преемник на посту президента Академии наук СССР Мстислав Келдыш. Произошло это случайно и во многом спонтанно.

Кстати, в советское время был такой анекдот: Чапаев с Анкой гуляют по Москве, проходят мимо здания Академии наук. «Хочешь, я тебе Келдыша покажу?» – весело говорит комдив. «Опять вы, Василий Иванович, со своими глупостями»…

Келдыш обладал огромным авторитетом и был не менее легендарной личностью, чем сам Чапаев. Перед академиком заискивали даже члены Политбюро. И заполучить такого гостя мечтала каждая республика.

Будущий академик Михаил Рощевский, в ту пору заместитель руководителя Коми филиала АН СССР, участвовал в работе научной конференции в Москве. Представитель Карелии сказал ему, что сейчас подойдет к президиуму и пригласит президента Келдыша посетить родную республику.

Михаил Павлович решил воспользоваться ситуацией и двинулся вслед за карельским коллегой. Уже в президиуме сыктывкарский ученый вклинился в разговор со словами: «А в Карелию легче всего попасть через Сыктывкар». Келдыш удивленно поднял на него глаза, и тогда Рощевский просто попросил: «Приезжайте к нам».

Через месяц Михаил Рощевский, как он пишет в своих воспоминаниях, решил «нарушить трудовую дисциплину и после обеда удрал на рыбалку». Сел в лодку, отплыл в центр реки и вдруг увидел, как к нему подплывает другая лодка. Оказалось, его срочно разыскивают, потому что был звонок из Москвы: «К вам летит Келдыш!».

Одним из итогов этого визита стало трудоустройство сосланного за диссидентскую деятельность в поселок Краснозатонский доктора физико-математических наук Револьта Пименова в Коми филиал АН СССР в качестве руководителя лаборатории математики Института биологии.